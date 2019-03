Serban Copot, prima reactie dupa moartea tatalui sau

Serban Copot a transmis primul mesaj dupa ce s-a aflat ca tatal lui s-a stins din viata in urma cu cateva zile.Serban Copot a preferat sa-si planga durerea in liniste. Aseara tarziu, artistul a transmis un mesaj in mediul online.„Suntem 4 frati. Eu sunt cel mai mic. 4 copii crescuti cu drag de parinti. Saptamana asta ne-am luat ramas bun de la tata. Mi-a fost tare greu, dar mi-am reamintit cat de mult ma mandresc cu familia mea. Ii iubesc si ii voi iubi etern. Pretuiti-va parintii cat ii aveti aproape. Noi o mai avem doar pe mama. P.S. Am stat offline pentru ca asa am considerat eu ca trebuie sa fac. Am primit sute de mesaje in urma scaparii in presa a acestui necaz care mi-a lovit familia. Va multumesc mult pentru mesajele de incurajare! #familie”, a transmis Serban Copot pe pagina sa de pe o retea de socializare.