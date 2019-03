A murit una dintre cele mai iubite actrite de telenovele! Avea doar 59 de ani!

Christian Bach, una dintre cele mai cunoscute actrite de telenovele, a incetat din viata la varsta de 59 de ani. A fost indragita gratie numeroaselor roluri pe care le-a avut in seriale de succes, precum „Si bogatii plang”, „Impostoarea” sau „Diamantul noptii”.Actrita argentiniana Christian Bach a murit in data de 26 februarie in urma unui stop respirator, insa anuntul a fost facut abia vineri de familia vedetei.Christian retrasese din activitate in luna mai a anului trecut din cauza problemelor de sanatate.„Dintotdeauna a fost dorinta ei sa pastreze problemele personale si familiare doar pentru noi, pentru a putea duce o viata normala, diferita de cea profesionala, care presupune expunere mediatica. Aceasta viata profesionala ne determina azi sa impartasim cu voi aceasta mare pierdere pe care a suferit-o familia noastra”, au anuntat membrii familiei.