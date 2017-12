Monica Gabor a venit in Romania in mare secret. Uite unde si-a dus fiica! Monica Gabor s-a intors in Romania! De data aceasta, fosta diva de la Izvorani a facut-o in mare secret. Vedeta vrea sa se bucure in liniste si departe de ochii curiosilor de cele cateva zile petrecute impreuna cu fiica ei, noteaza wowbiz.ro. P...

Monica Gabor a ajuns prizoniera in palatul miliardarului chinez. Iese din casa doar cu aprobare! stiri Monica Gabor » Toata lumea a invidiat-o pe Monica Gabor pentru viata luxuasa in care traieste de cand este cuplata cu omul de afaceri Mr. Pink. Doar ca fosta doamna Columbeanu se pare ca traieste un adevarat cosmar din cauza geloziilor chinezului. Mai precis, de...

Monica Gabor si-a abandonat de tot fiica. Dezvaluiri surprinzatoare! stiri Monica Gabor » Monica Gabor s-a mutat in America in urma cu 5 ani. Pentru a cunoaste succesul peste Ocean, vedeta a lasat in spate totul, inclusiv pe fiica sa, pe care o are impreuna cu Irinel Columbeanu. De cand a plecat din Romania, Monica isi viziteaza foart...

Monica Gabor, o noua gafa fata de fiica ei. Iata ce promisiune i-a facut si a incalcat-o! stiri Monica Gabor » In iulie, Monica Gabor a petrecut o luna intreaga alaturi de fiica sa, Irina. Cele doua s-au distrat in Delta, dar au fost si la malul marii. Momentul despartirii celor doua a fost insa unul dureros, iar Irinuca abia s-a desprins din bratele mame...

Uimitor: cu ce s-a ocupat iubitul Monicai Gabor inainte sa devina miliardar! stiri Monica Gabor » Inainte sa ajunga miliardar, Mr. Pink vindea colegilor sai bomboane si pixuri, la un pret mult mai mare decat acestea costau pe piata. Asta se intampla pe cand chinezul avea doar 12 ani. Cativa ani mai tarziu, Mr. Pink avea sa devina unul dintre ...

Incredibil. Uite cum arata vila in care locuieste Monica Gabor. Parca este desprinsa din filme! stiri Monica Gabor » Gata! Nu mai este niciun secret. Monica Gabor traieste intr-un lux de neegalat. Ramona, sora Monicai Gabor, a facut publice cateva imagini din vila in care locuieste vedeta in SUA, alaturi de iubitul sau milionar Mr. Pink. Ramona Gabor a foto...

Monica Gabor socheaza: A tiparit invitatii pentru parastasul mamei sale! stiri Monica Gabor » Monica Gabor se pregateste sa ii faca parastas mamei sale. Vedeta nu va veni in tara, ci va organia pomana in America, la o biserica catolica. Monica Gabor nu s-a zgarcit la bani si a investit o suma destul de mare pentru a organiza parastasul, s...

Irinuca, in hohote de plans, Monica Gabor la terasa cu fetele! stiri Monica Gabor » Monica Gabor a petrecut o luna de zile cu fiica sa Irina. Cele doua au fost in Delta si s-au distrat de minune la mare. Sambata seara insa, Monica s-a despartit de fiica sa si a plecat in America, unde o asteapta Mr.Pink. Irinuca a izbucnit in la...

Monica Gabor, gesturi extreme. De dragul lui Mr. Pink are reactii socante! Irinel Columbeanu » Monica Gabor a revenit in Romania la inceputul lunii iulie. Vedeta isi petrece cateva saptamani cu fiica sa Irina, departe de Irinel Columbeanu. Omul de afaceri nu stie nimic despre fiica sa in perioada aceasta, deoarece Monica refuza vehement sa...

Monica Gabor este cu fiica sa, dar cu gandul la Mr. Pink. Uite ce mesaj i-a transmis! stiri Monica Gabor » Ramona si Monica Gabor isi petrec vacanta in Romania. Fosta doamna Columbeanu se afla de cateva saptamani in tara si isi petrece intreaga luna iulie alaturi de fiica sa Irina. Cu toate ca este cu Irinuca, pe care o vede destul de rar, Moni a devenit ...

Rasturnare de situatie: Irina locuieste acum cu Monica Gabor! Irinel Columbeanu » Monica Gabor s-a intors de mai bine de o saptamana in Romania. Vedeta are dreptul legal de a sta cu fiica sa o luna de zile. De aceasta data s-a tinut de promisiune si a venit in tara. Monica si fiica sa nu se dezlipesc deloc una de cealalta si s...

Motivul uimitor pentru care Monica Gabor se ascunde de presa! stiri Monica Gabor » Monica Gabor se afla de mai bine de o saptamana in tara, insa incearca cu orice pret sa se fereasca de camerele de luat vederi. Fosta doamna Columbeanu s-a ascuns mai intai in Delta, impreuna cu fiica sa Irina si prietena sa cea mai buna, Madalin...

Monica Gabor se ascunde in Romania. Decizie de ultima ora luata de vedeta! stiri Monica Gabor » Monica Gabor se afla in tara de aproape o saptamana. Pentru ca nu a vrut sa fie tinta paparazzilor, fosta doamna Columbeanu s-a ascuns in Delta Dunarii. Pentru ca secretul sau a fost aflat, Monica a plecat din Tulcea si a venit in Capitala, impre...

Monica Gabor socheaza din nou: Uite cu ce a putut sa isi serveasca fiica la picnic! stiri Monica Gabor » Monica Gabor se afla de aproape o saptamana in Romania. Vedeta isi petrece vacanta in Delta Dunarii, departe de ochii curiosilor, alaturi de fiica sa. Monica a plecat in Tulcea alaturi de prietena sa buna, Madalina Apostol, iar de cateva zile li ...

Totul despre viata secreta a lui Mr. Pink. Adevarul despre trecutul misterios al iubitului Monicai Gabor! stiri Monica Gabor » In urma cu cativa ani, Monica Gabor a plecat in America pentru a cunoaste succesul. Si-a lasat in Romania fiica de cativa anisori, pentru a-si indeplini visul. Peste Ocean a intalnit insa pe unul dintre cei mai bogati oameni: Mr. Pink. Un om de afa...

Cearta intre surori: Monica Gabor si-a alungat sora din America! stiri Monica Gabor » Monica Gabor s-a inteles intotdeauna bine cu sora sa, Ramona. In ultima perioada insa se pare ca relatia celor doua surori s-a racit. Desi o invitase pe Ramona in America si i-a oferit o viata de lux timp de mai multe luni, Monica si-ar fi schimbat t...

Monica Gabor, comportament revoltator la primul vernisaj al fiicei sale. Fosta doamna Columbeanu a venit in mare secret in Romania! Irinel Columbeanu » Irinuca, fetita Monica Gabor si a lui Irinel Columbeanu, este pasionata de pictura, iar in aces weekend a avut primul sau vernisaj. Monica Gabor si-a facut si ea aparitia la aceasta expozitie si a lasat pe toata lumea cu gura cascata caci nimeni nu s...

Cum arata Monica Gabor blonda. Fosta sotie a lui Irinel Columbeanu e de nerecunoscut! stiri Monica Gabor » Monica Gabor a avut intotdeauna parul lung si inchis la culoare. Schimbarile de look ale fostei doamne Columbeanu au fost mereu extrem de subtile.A existat totusi un moment in care Monica Gabor a fost blonda si cu parul scurt, tocmai in perioada in c...

Monica Gabor, pictorial de senzatie alaturi de vedetele din "Baywatch"! Vezi foto! stiri Monica Gabor » Monica Gabor traieste o viata de lux in America, alaturi de iubitul sau milionar, Mr. Pink. Desi acesta ii ofera totul, Monica isi doreste sa aiba si ea propriile venituri, asa ca din cand in cand accepta sa apara in diverse pictoriale. De curand, ea...