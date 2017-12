Nadia Comaneci, in pozitii incendiare. Uite cum a fost fotografiata la 53 de ani! Nadia Comaneci renaste la 53 de ani. Fosta campioana a Romaniei a pozat recent in pozitii de senzatie. Nadia a pozat in celebra saritura care i-a adus primul zece din istoria gimnasticii, in 1976. Diferenta fata de acum 39 de ani a fost legata de...

Fosta gimnasta Simona Amanar, de nerecunoscut. Iata cum arata la 36 de ani! Fosta gimnasta Simona Amanar, a doua cea mai apreciata sportiva a gimnasticii romanesti dupa Nadia Comaneci, s-a schimbat foarte mult in ultimii ani.Ajunsa la 36 de ani, fosta gimnasta s-a dedicat familiei si cresterii celor doi copii ai sai. Astazi,...

Nadia Comaneci, prezenta la Gala Premiilor Oscar 2015. Uite ce tinuta a ales fosta gimnasta! Romania a avut un reprezentant de seama la Gala Premiilor Oscar 2015, care a avut loc duminica seara. Nadia Comaneci a fost prezenta la acest eveniment de amploare, alaturi de sotul sau, Bart Conner. Fosta gimnasta a stralucit si ea pe covorul rosu s...

Nadia Comaneci, o noua relatie de dragoste surpriza. Vezi cu cine s-a iubit gimnasta in tinerete! Nadia Comaneci a fost una dintre cele mai urmarite persoane de securitatea. Notorietatea gimnastei, dar si presupusa relatie cu Nicu Ceausescu au facut-o pe sportiva sa fie in atentia oamenilor legii. Pentru ca s-a simtit haituita si mereu urmarita, ...

Romani cu care ne mandrim. Cine sunt celebritatile care fac onoare tarii noastre in lumea intreaga! Astazi este 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei. Aceasta zi si nu numai ar trebui sa ne faca mai mandri si de romanii care au reusit sa faca tara noastra cunoscuta si peste hotare. Dupa Nadia Comaneci, care a facut din gimnastica Romaniei un simbo...

In plin declin, Antena 1 primeste o noua lovitura dura de la Pro TV! Iata ce show de succes aduce in Romania! Pro TV pregateste in mare secret o noua lovitura pentru Antena 1, care deja este in mare declin. Din aceasta toamna, statia din Pache Protopopescu va da startul productiei "Tumble", emisiune care in Marea Britanie se bucura de succes si in care, din ...

O noua emisiune la Pro TV. Nadia Comaneci, in juriu! Pro TV pregateste introducerea unei noi emisiuni in grila de programe. Acesta se numeste Tumble si este un show abia aparut in Marea Britanie. Desi abia a fost lansata, emisiunea are deja un mare succes, chiar de la prima editie. Se pare ca primul se...

Scandalul margarina: ancheta la scoala vizitata de Nadia Comaneci Reclama la margarina promovata de marea gimnasta Nadia Comaneci a provocat un imens scadal. Initial, acesta a izbucnit pe internet dupa un comentariu dur facut de Robert Turcescu, dar si de replicile care au urmat din partea altor persoane public...

Nadia Comaneci, atacata pentru reclama la margarina. Cine si de ce o acuza pe marea campioana! Nu cu mult timp in urma izbucnea in presa un imens scandal legat de tigaile minune si faptul ca reclamele cu Bahmu transmit un mesaj nerealist, iar afirmatiile din spot nu pot fi dovedite. Spotul a fost interzis de CNA!Acum un alt razboi se duce in p...