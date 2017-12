Cutremurator: Oana Lis, in pat, dupa ce a pierdut sarcina. Vedeta este sfasiata de durere Oana Lis trece prin clipe groaznice, dupa ce recent a pierdut sarcina. Vedeta a anuntat acest lucru pe contul ei de socializare.Sotia fostului primar al Capitalei a marturisit ca avea o sarcina cu probleme, iar medicul a sfatuit-o sa ii puna capat. "...

Oana Lis, de urgenta la spital. Vedeta a pierdut sarcina! stiri Oana Lis » Oana Lis a anuntat pe Facebook ca a pierdut sarcina. In ultimele zile, sotia lui Viorel Lis se simtea foarte rau si spunea ca este la un pas de depresie. In urma cu cateva ore, Oana a anuntat pe pagina sa de Facebook o veste si mai tragica. A pierdut...

Oana Lis pozeaza in victima la televizor, iar in timpul liber se distreaza in compania altor barbati stiri Oana Lis » De aproape doua saptamani, Oana si Viorel Lis apar seara de seara la televizor, insa povestea lor pare cusuta cu ata alba. Desi blonda se plange de greutatile pe care le are sau de asa-zisa sarcina a sa, lumea se uita la sotii Lis ca la un adevarat s...

Imaginea care te lasa masca: Cum arata Oana Lis fara machiaj! stiri Oana Lis » Oana Lis nu iese niciodata nemachiata din casa, insa problemele pe care le are in casnicie au facut-o sa nu ii mai pese deloc de felul in care apare pe strada sau pe sticla. Recent, sotia lui Viorel Lis a socat pe toata lumea cand a aparut in cadrul ...

Oana Lis divorteaza: "Sunt hotarata. Sa se descurce singur" stiri Oana Lis » Dupa 15 ani de cand sunt impreuna, Oana a hotarat sa divorteze de Viorel Lis. Aceasta nu poate trece peste faptul ca sotul sau a inselat-o. Zilele trecute, fostul edil al Capitalei a fost surprins alaturi de o tanara blonda. "In loc sa il insel eu, c...

Imagini de colectie: Cum arata Oana Lis, in primii ani de relatie cu fostul edil al Capitalei stiri Oana Lis » Oana Lis si-a intalnit marea iubire a vietii sale, in momentul in care l-a cunoscut pe fostul edil al Capitalei, Viorel Lis. Oana a reusit sa-l cucereasca pe Viorel pe vremea cand acesta conducea Primaria, in 1997. Oana a povestit in nenumarate randu...

Adevarul din spatele dramei pe care o traieste Oana Lis: A fost violata de tatal ei, cand era mai mica stiri Oana Lis » Oana Lis, sotia fostului primar al Capitalei, Viorel Lis, a marturisit de nenumarate ori ca traieste o adevarata drama si ca este nevoita sa mearga la psiholog, Ea se plangea si de viata pe care o duce alaturi de sotul ei, mult mai in varsta fata de ...

Oana Lis, mesaj emotionant pe Facebook. Uite ce le-a transmis fanilor! stiri Oana Lis » Oana Lis traieste o adevarata drama din cauza bolii pe care Viorel Lis o are, si nu de putine ori blonda s-a plans pe pagina personala de Facebook de viata grea pe care o duce.De cele mai multe ori a fost aspru criticata pentru viata pe care a ales-o...

Oana Lis traieste o adevarata drama: "Nu mai pot! Imi vine sa ma inchid la sanatoriu" stiri Oana Lis » Oana Lis traieste o adevarata drama de ceva vreme incoace. Invitata in studioul emisiunii "La Maruta", de la Pro Tv, Oana Lis a povestit printre lacrimi despre greutatile prin care trece din cauza bolii lui Viorel Lis. Oana sustine ca a ajuns la capa...

Oana Lis face o marturisire induiosatoare! stiri Oana Lis » In ciuda aparentelor pe care Oana Lis incearca sa le salveze, sotia fostului primar Viorel Lis trece prin clipe dificile. Recent, Oana Lis a inceput sa-si exprime nemultumirile prin intermediul unor mesaje postate pe o retea de socializare. Monica Ga...

Oana Lis a fost muscata de 20 de caini! Citeste marturia socanta! stiri Oana Lis » Cazul copilului ucis de caini in Parcul Tei din Capitala a socat o tara intreaga. Oana Lis a marturisit ca si ea a fost muscata de o haita de caini, insa a scapat cu viata datorita unor trecatori ce au salvat-o. Cazul copilului ucis cu brutalitate de...

Oana Lis, de nerecunoscut fara machiaj! stiri Oana Lis » Sotia fostului primar al Bucurestiului este prezenta la aproape toate evenimentele mondene si niciodata nu isi face aparitia fara machiaj, indiferent de tinuta pe care o abordeaza.Cu toate astea, Oana este foarte prezenta si pe retelele de socializar...

Oana Lis socheaza intr-o ipostaza indecenta! stiri Oana Lis » Oana Lis nu conteneste sa isi socheze prietenii virtuali cu mesajele sau fotografiile pe care le face publice. In ultima poza postata pe facebook, Oana Lis apare in tandreturi cu o alta femeie. Imbracata intr-o rochie rosie, cu decolteu adanc, Oana o...

Oana Lis ar putea suferi de o boala grava! Vedeta e inmarmurita de frica stiri Oana Lis » De trei saptamani, Oana Lis trece prin clipe de cosmar. Dupa ce a a fost muscata de o capusa, este atat de speriata ca ar putea suferi de boala Lyme, ca nici nu vrea sa isi faca analizele.Oanei Lis nu-i vine sa creada ca a fost muscata de capusa, toc...

Oana Lis e insarcinata? stiri Oana Lis » Oana si Viorel Lis ar putea deveni parinti mai repede decat se asteptau. Desi, in urma cu ceva timp, Oana spunea ca nu mai face sex cu fostul edil, astazi de dimineata ea a dezvaluit ca ar putea fi insarcinata.Blonda s-a simtit rau de dimineata fapt ...

Oana Lis e la dieta! Uite cum arata dupa ce a slabit 10 kg stiri Oana Lis » Dupa diete severe, Oana Lis a reusit sa slabeasca aproape 10 kilograme si acum isi afiseaza noua silueta de cate ori are ocazia.Oana Lis a avut intotdeauna probleme cu greutatea dar, in ultimul timp, ceda si mai des tentatiilor culinare. Dornica sa r...

Dieta: Oana Lis a slabit 20 de kilograme in 4 luni! stiri Oana Lis » Oana Lis a fost mereu tinta glumelor din cauza kilogramelor in plus. Sotia fostului primar al capitalei a reusit insa sa scape in 4 luni de 20 de kilograme.Cateva probleme de sanatate au dus-o in cabinetul medicului, iar o dieta controlata si un stil...