Oana Zavoranu si-a uimit toti fanii. Vedeta a investit o avere pentru decorarea casei sale. Vedeta a postat pe contul ei de socializare cateva fotografii in care le arata fanilor cum si-a decorat interiorul casei cu ocazia sarbatorilor de iarna. ...

Oana Zavoranu a impartit ieri toate hainele mamei sale. Vedeta a dat de pomana haine de blana de zeci de mii de euro. De asemenea, tot ieri, Oana Zavoranu a anuntat ca a vandut vila din Afumati, in care a locuit mama sa. "Este ultima oara can...

Oana Zavoranu a anuntat recent ca mama sa, Marioara Zavoranu, va fi deshumata deoarece ea este convinsa ca aceasta a fost ucisa pentru bani. Oana a marturisit ca a gasit ascunse 20 de milioane de euro in casa mamei sale. "Marioara a fost omora...

Oana Zavoranu si fostul sau sot Pepe incep din nou razboiul. Artistul a dat-o in judecata pe vedeta pentru furt si distrugere. Astfel, dupa ce dosarul fusese clasat, iar bruneta scapase de toate acuzatiile, Pepe a depus o noua cerere la Judecatori...

Oana Zavoranu vrea sa isi dezgroape mama si a depus deja o cerere in acest sens la Parchet. Vedeta are banuieli ca mama sa nu a murit din cauze naturale si vrea sa scape de orice indoiala in acest sens facand o noua autopsie. Conform supoziti...