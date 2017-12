Sotia lui Pepe, in rochie de club la botezul fiicei sale. Aparitie dezastruoasa! Pepe si-a botezat duminica fiica cea mica, Rosa. La petrecerea de dupa slujba de botez au participat peste 250 de invitati, iar cantaretul a cheltuit nu mai putin de 20.000 de euro pentru organizarea acestui eveniment. Destul de scumpe au fost si...

Pepe face botez de 20.000 de euro. Micuta Rosa va avea un tort de 30 de kilograme! stiri Pepe » Pepe este un barbat implinit. Toate ii merg struna atat de plan familial, cat si profesional. Duminica, artistul isi va boteza fiica cea mica, Rosa, si va organiza o petrecere de lux. Potrivit unor surse apropiate cantaretului, pentru acest eveni...

Probleme in casnicie? Raluca si Pepe, cearta dura la un hotel! stiri Pepe » Pepe si Raluca au petrecut weekendul trecut la mare. Cei doi soti au mers sa se distreze pe litoral alaturi de cativa prieteni. Din pacate insa, weekendul celor doi a fost unul destul de tumultuos, caci se pare ca au avut parte de cateva neintelegeri...

Sotia lui Pepe, silueta spectaculoasa la doar trei luni dupa ce a nascut. Uite cum arata in costum de baie! stiri Pepe » Pepe si Raluca, sotia sa, sunt o familie fericita. Au doua fetite minunate si viata lor este acum perfecta si implinita. De curand, artistul si sotia lui au plecat intr-o scurta vacanta in Turcia. Raluca a nascut in urma cu trei luni, insa arata ...

Cum arata Raluca Pastrama la doua luni dupa ce a nascut. Are o ambitie uriasa! stiri Pepe » Raluca, sotia lui Pepe, este intr-o forma de zile mari, la doar doua luni dupa ce a nascut. Tanara mamica si-a revenit spectaculos dupa nastere si nu ai spune nicio clipa ca are doi copii. Are o ambitie uriasa si a reusit sa dea jos rapid kilograme...

Pepe, reactie incredibila dupa ce a aflat despre moartea Marioarei Zavoranu! stiri Pepe » Mama Oanei Zavoranu a incetat din viata in aceasta dimineata, in jurul orei 10.00 la Spitalul Fundeni. Femeia era internata de la inceputul acestui an, din cauza unei suferinte renale. Desi a fost supusa unei interventii chirurgicale, organismul aces...

Prima fotografie cu Rosa Alexandra, cea de-a doua fiica a lui Pepe! stiri Pepe » Raluca Pastrama, sotia lui Pepe, a adus pe lume cea de-a doua sa fetita, in urma cu cateva zile.Micuta este perfect sanatoasa si a venit ca o mare bucurie in familia artistului, care intotdeauna a marturisit ca isi doreste mai multi copii. Mandru de ...

Emotionant: Mesajul lui Pepe la o zi dupa ce a devenit tata! stiri Pepe » Pepe este in al noualea cer. Sotia lui, Raluca, a adus pe lume o fetita pe care a numit-o Rosa Alexandra. Artistul nu a uitat sa le multumeasca celor care le-au transmis mesaje cu acest prilej. "Multumim din suflet pentru toate mesajele frumoase si u...

Cum arata Raluca Pastrama la o zi dupa ce a nascut! stiri Pepe » Chiar in ziua de Florii, Raluca Pastrama, sotia lui Pepe, a adus pe lume inca o fetita. Aceasta se va numi Rosa Alexandra. Chiar la o zi de cand a nascut, Raluca a fost vizitata de nasa sa, Andra, care a si postat pe Facebook prima fotografie cu proa...

Pepe, in culmea fericirii. Artistul a aflat ce sex va avea al doilea copil al sau! stiri Pepe » Pepe este in culmea fericirii dupa ce si-a refacut viata alaturi de Raluca Pastrama! Artistul a aflat ce sex va avea al doilea copil al sau. Sotia lui este in ultimul trimestru de sarcina, insa surpriza cea mare a venit in momentul in care Pepe a afl...

Pepe, marturisiri dupa 20 de ani: "Nu imi este rusine" stiri Pepe » Acum Pepe este celebru, are o viata frumoasa si nu duce lipsa de nimic insa vedeta isi aminteste cu nostalgie ca in tinerete muncea din greu pentru painea de zi cu zi. "Acum 20-21 de ani munceam sa imi platesc chiria, sa supravietuiesc. Pe la 13-14 a...

Pepe, pradat de hoti ziua in amiaza mare. Uite ce paguba i-au facut! stiri Pepe » Pepe a fost pradat de hoti zilele trecute, chiar in timp ce se afla la o plimbare prin Parcul Herastrau. Hotii i-au spart masina si i-au furat un laptop in care tinea documente legate de munca. Prejudiciul se ridica la aproximativ 2.000 de euro. "In ...

Pepe este obsedat ca Raluca poate suferi un avort. Vezi de ce este speriat artistul si ce masuri a luat! stiri Pepe » Pepe este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni tatic pentru a doua oara. Artistul nu se mai dezlipeste insa de sotia sa si si-a creat chiar o obsesie ca aceasta ar putea suferi un avort din cauza stirilor negative care tot apar la TV. Pen...

Pepe, despre prima intalnire cu Raluca: "I-am zis sa ramanem prieteni ca eu sunt vagabond nenorocit" stiri Pepe » Pepe si Raluca Pastrama au fost nasi, duminica, la nunta lui Connect-R. Cu aceasta ocazie, cei doi si-au amintit si de prima lor intalnire. Artistul a marturisit ca a fost socat sa intalneasca o fata atat de cuminte, care avea si ora de intrat in cas...

Uimitor: Iata ce suma fabuloasa castiga Pepe la emisiunea "Te cunosc de undeva" stiri Pepe » Pepe a cazut la pace cu postul lui Dan Voiculescu, iar din aceasta toamna va putea fi vazut pe micile ecrane impreuna cu alte vedete angrenate in proiecte de anvergura. Potrivit unor surse din preajma cantaretului, Pepe ar fi semnat un contract colos...

Pepe, surprins la mare in tandreturi cu o bruneta sexy. O insala artistul pe Raluca? stiri Pepe » Cantaretul Pepe pare ca a uitat pentru o noapte ca este casatorit si a iesit la "agatat", ca in vremurile bune. Artistul a fost surprins de paparazzi la mare, intr-un club de fite, alaturi de o bruneta sexy, de care parca nu isi mai dorea sa se dezli...

FOTO: Cum arata sotia lui Pepe in costum de baie! Raluca Pastrama are un corp de invidiat stiri Pepe » Pepe are o nevasta cu care se poate lauda! Tanara, frumoasa si devreme acasa, Raluca Pastrama este femeia la care orice barbat ar visa sa o aiba langa el. Cei doi si-au unit destinele in fata lui Dumnezeu in urma cu doua saptamani, iar dupa eveniment...

Pepe si Raluca Pastrama, nevoiti sa-si amane luna de miere. Afla ce obligatii au cei doi in tara! stiri Pepe » Duminica, Pepe si Raluca Pastrama si-au unit destinele in fata lui Dumnezeu, intreaga ceremonie fiind una foarte emotionanta. A fost cel mai fericit moment din viata artistului, avand in vedere ca isi unea destinul de cea care i-a daruit o fiica, acu...

Cu ce si-a servit Pepe invitatii la nunta si cat a costat meniul stiri Pepe » Nunta lui Pepe si a Ralucai Pastrama a creat o intreaga agitatie atat in lumea mondena, cat si in presa. Toti s-au inghesuit sa afle cat mai multe detalii despre evenimentul anului si sa aiba exclusivitate.Asa cum era de asteptat, meniul ales de cei ...