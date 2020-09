Cine este Nicusor Dan si ce avere are

Nicusor Dan s-a nascut in orasul Fagaras pe 20 decembrie 1969. S-a remarcat in politica ca un activit pentru drepturile bucurestenilor si este de profesie matematician.Provine dintr-o familie modesta, cu tatal muncitor si mama contabila. A absolvit Liceul Teoretic „Radu Negru” din localitatea natală la secţia matematică-fizică, în anul 1988. In timpul liceului a fost un elev eminent si a obtinut medalia de aur la Olimpiada Internațională de Matematică în anii 1987 şi 1988.Nicusor Dan s-a mutat la Bucuresti la varsta de 18 ani pentru a urma cursurile Universitatii Bucuresti, sectia matematica. În 1992, Nicuşor Dan a plecat în Franța pentru a-și continua studiile: a urmat în același domeniu cursurile Ecole Normale Superieure, una dintre cele mai prestigiose instituții de învățământ din Hexagon. A urmat apoi cursurile de master la Universitatea Paris XI şi şi-a prezentat teza de doctorat în matematică la o altă universitate din Paris. După șase ani petrecuți în Franța s-a întors la București. A spus că îi era bine dar nu s-a putut adapta la cultura franceză şi că dorea să ajute la schimbarea României. Multă lume a crezut că glumește dar Nicușor avea planuri mari.Nicuşor Dan a fost unul dintre fondatorii şi primul director administrativ al Școlii Normale Superioare București, creată după model francez în cadrul Institutului de Matematică din Academia Română. În momentul de faţă este profesor de matematică şi cercetător la acest institut al Academiei Române.Nicusor Dan a înfiinţat Asociaţia „Salvaţi Bucureştiul” în 2006 ca o reacţie la demolarea caselor de patrimoniu de către speculatorii imobiliari, construcţia de blocuri înalte de locuinţe în cartiere protejate, cât şi scăderea suprafeţelor spațiilor verzi din București.Nicusor Dan a mai candidat la Primaria Capitalei si la alegerile din 2012, candidat independent. A obtinut 8, 48 la sută din voturi.În luna iunie 2015, Nicuşor Dan a lansat platforma politică Uniunea Salvați Bucureștiul, iar la alegerile din 2016, a obţinut locul al doilea în cursa pentru postul de primar, cu un procent de 30,5 la sută şi a fost ales consilier general al Bucureştiului. A renunțat la mandat după ce la alegerile parlamentare din același an a fost ales deputat de București.Nicusor San este casatorit cu Mirabela Gradinaru, manager la o mare companie auto. Cei doi sunt impreuna de 12 ani. Locuiesc intr-un apartament din zona Militari, Gorjului. In luna mai 2016, în timpul campaniei pentru primăria Bucureștiului, Nicușor Dan și Mirabela au devenit părinții unei fetițe, care a primit un nume special – Aheea.Potrivit declaraţiei de avere, Nicuşor Dan are un venit de aproape 10.000 de lei pe lună şi deţine un autoturism vechi de peste 30 de ani. Parlamentarul deţine un teren intravilan în Predeal, judeţul Braşov, de 7460 mp, dobândit în 2007, precum şi un autoturism Citroen BX, fabricat în 1986. La capitolul “Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoare de piaţă”, Nicuşor Dan a trecut o donaţie în valoare de 130.000 RON.Nicuşor Dan are, conform declaraţiei de avere, are două credite de la Garanti Bank, unul în valoare de 27.000 de euro, scadent în 2020, şi altul de 63.800 de euro, scadent în 2032.