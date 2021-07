Liviu Dragnea, acuzatii dure dupa ce a fost eliberat din inchisoare. Atac dur la adresa fostilor colegi de partid

”A fost o perioadă doi ani şi două luni de suferinţă, abuzuri şi umilinţă. Cea mai mare partea a populaţiei a înţeles de ce a trebuit să ajung aici. Eu mă consider deţinut politic, pentru că am intrat nevinovat .Eu când am plecat, România era o ţară prosperă, cu venituri mari pe care le aveau românii, o ţară în care exista speranţă, exista viitor. Din păcate, astăzi, este o dictatură feroce, este afectată serios libertatea de exprimare, este amanetat viitorul României cu asemenea datorii. PSD a devenit un partid de operetă, condus de oameni laşi. Toţi sunt laşi. Cred că judecătorii din Giurgiu au avut curaj şi au rezistat la presiuni”, a afirmat el.Liviu Dragnea i-a atacat dur si pe fostii sai colegi de partid.”Praf. Un partid fără personalitate”. În opinia sa, dosarul său este o ruşine.”Dar DNA ce a înţeles? Să îi ancheteze pe cei care jefuiesc ţara. Discutăm de un jaf generalizat. Asta trebuie să facă DNA”, consideră Dragnea.