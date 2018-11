Cadouri inedite de Sfantul Andrei pentru EL

Barbatilor le plac masinile, motocicletele si senzatiile tari si, la fel ca noi toti, apreciaza experientele interesante care iti raman vii printre amintiri. Complice fix cu acest lucru se ocupa, cu daruirea de experiente memorabile, la baza carora sta cuvantul inedit. O lectie privata de condus motocicleta, sesiuni de escalada, zbor cu parapanta, o cursa de raliu sau un survol cu elicopterul – toate aceste experiente fac parte din pachetele speciale de cadouri de actiune de la Complice, care mai mult ca sigur l-ar incanta pe un impatimit al aventurilor. Si chiar il poti insoti in aceaste aventuri, facand relatia voastra si mai palpitanta.Daca sunteti totusi adeptii cadourilor mai practice, un set elegant de instrumente de scris se numara printre cele mai utile obiecte pe care le puteti darui unui barbat. Pot fi folosite atat la birou, cat si acasa sau la o intalnire de afaceri si sunt foarte usor de transportat zi de zi. Accesorii de birou gasiti la libraria Libris, unde puteti arunca un ochi si pe titluri din domenii precum filozofie, astronomie, mecanice sau IT.Desi barbatii nu acorda la fel de multa atentie precum femeile tratamentelor din zona cosmetica, sezonul rece schimba putin perspectivele, asa ca ii poti face o bucurie oferindu-i cadou produse destinate rasfatului pielii, parului, ingrijirii barbii daca este cazul. Cele mai indicate sunt cosmeticele cu extracte naturale, care asigura pielii hidratarea de care are nevoie pe parcursul intregii zile. Le gasiti la branduri precum Trio Verde, un producator autohton de produse naturiste, care are inclusiv o linie dedicata barbatilor. Seturile-cadou si alte articole de la Trio Verde sunt disponibile pe Vegis.ro.O ocazie speciala merita si o cina pe masura, asa ca invitati-l pe Andrei in oras. Puteti alege un restaurant cu renume, cum ar fi Caru’ cu Bere. Datorita amplasamentului in zona istorica a Bucurestiului, dar si amenajarii interioare, atmosfera este rustica, perfecta pentru savurarea unei cani de vin fiert cu mirodenii. Si cum o aniversare nu e aniversare cu adevarat fara ceva dulce, restaurantul cel mai apreciat de turisti este faimos pentru deserturile din meniu.