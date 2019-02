Dansul iubirii: Salsa, Rumba sau Tango?

„Dansurile de societate –ballroom dances cum sunt numite in America –sunt foarte populare peste tot In lume, Insa preferintele sunt influentate de diferentele culturale semnificative Intre pasionatii de dans de pe mapamond. La studiourile de dans din New Jersey, de exemplu, aprope toti studentii incep cursurile de dans cu Hustle si Swing. In Bucuresti, majoritatea Incep cu Salsa si Rumba si pe masura ce avanseaza, experimenteaza si alte stiluri de dans” declara Andrei Fusea, Profesor de DansBucuresti.Dansul este o modalitate prin care ne putem exprima emotii, trairi sau ganduri intr-o maniera artistica, indiferent de varsta biologica. La, accentul predarii este pus pe beneficiile dansului. Beneficiile fizice, legate de postura, tonifiere si reducerea greutatii sunt obiectivele urmarite de majoritatea studentilor, in timp ce beneficiile psihice si sociale sunt considerate o surpriza placuta pe care o descopera pe parcurs. Relaxarea, buna dispozitie, socializarea si distractia in evenimente sunt apreciate de cei care danseaza frecvent si experimenteaza ansamblul de lectii de dans de la– lectii private, lectii de grup si sesiuni de petrecere.Dansurile romantice precum Rumba (dansul dragostei) sau Tango (dansul pasiunii) sunt ideale pentru cuplurile care cauta sa petreaca timp impreuna si sa regaseasca bucuria de a se concentra pe partener. Majoritatea cuplurilor care incep sa danseze au dificultati la a renunta la control si a urma regulile lead –follow din dansurile de societate. In timp, acestea dezvolta capacitatea de a se intelege din priviri, intre parteneri se creeaza un nivel de intimitate care are rolul de a-i face sa coopereze. Astfel comunicarea de cuplu se imbunatateste considerabil dupa doar cateva lectii.Dansul devine astfel un cadou pe care si-l daruiesc in cuplu, timpul alocat partenerului avand o contributie importanta la sanatatea relatiei.Tot mai multe cupluri merg impreuna la dans pentru a-si imbunatati comunicarea, iar februarie este momentul cel mai bun pentru a se dedica unei astfel de activitati si implicit, partenerului –spune Andrei Fusea. Arthur Murray Bucuresti propune cuplurilor sa-si daruiasca lectii de dans in luna iubirii. Prin gift-card-ul Winter Special, disponibil in aceasta perioada, puteti darui doua lectii private, patru lectii de grup si lectii de party, cu reducere de 50%.