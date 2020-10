Vrei sa o impresionezi? Iata accesoriul care nu ar trebui sa iti lipseasca

Chiar daca nu sunt pasionati de fashion, barbatii care depun efort sa aiba un simt estetic dezvoltat ies cu siguranta in evidenta. E adevarat ca personalitatea, caracterul si umorul sunt, poate, principalele calitati ale unui barbat, dar asta nu inseamna ca ar trebui sa neglijeze stilul vestimentar. Indiferent daca este casual sau rafinat, orice accesoriu atrage atentia, iar sansele sa impresionezi o doamna sau domnisoara cresc considerabil.Cu totii avem un obiect vestimentar sau un accesoriu preferat care ne ofera acea incredere comparabila cu o incurajare din partea mamei, in prima zi de scoala. Cateodata, accesoriile ne sunt cei mai buni prieteni si ne imbunatatesc starea de spirit: o camasa, o pereche de ochelari de soare, un tricou sau un ceas mecanic. Fiecare are gusturi diferite, dar atat timp cat tie iti place ceea ce porti, este destul de probabil ca si colega de la serviciu sau domnisoara pe care ai vazut-o din intamplare, pe strada, sa fie impresionata de gusturile tale vestimentare.Se spune ca nu poti da gres cu un costum. Poate ca da, poate ca nu. Totusi, nu poti sa faci plaja in costum sau sa pui mana pe racheta si sa lovesti cu forta Simonei Halep, cu cravata innodata, nu-i asa? Totusi, stii ce poti face? Sa iti alegi un model din gama larga de ceasuri mecanice Mergi la plaja? Foarte bine. Nu uita sa iti iei si ceasul mecanic cu tine. Cine stie, poate vei fi intrebat de catre o domnisoara daca ai un ceas. Si, fara nicio surpriza, chiar ai unul. Poate ca, din vorba in vorba, nici nu o sa realizati ca deja locuiti impreuna, iar timpul e de partea voastra.Ai o sedinta cu sefii tai? Poarta un ceas, te vei impune mai usor. Daca bateria telefonului se consuma si vrei sa verifici cat e ora, ce faci? Ai putea sa te ghidezi in functie de soare si sa mergi la cursuri de astronomie, dar mai bine ai purta un ceas. Intarzii la un examen si vrei sa afli cat timp mai ai la dispozitie? Ai ghicit. Porti un ceas mecanic. Indiferent daca afara e canicula, ploua sau cade grindina, daca vrei sa pleci la munte sau la mare, ori sa plantezi rasaduri, un ceas pica bine in orice moment.Un ceas mecanic e un statement. Induce ideea ca esti foarte atent la timpul pe care il ai si esti un barbat hotarat. Indiferent de modelul, culoarea, cadranul sau minutarul ceasului, cu siguranta vei lasa o impresie buna. Aceste ceasuri mecanice au o calitate si o frumusete aparte. Denota bun-gust si au o precizie extraordinara. Odata ce ai ales sa porti unul, inseamna ca iti pasa de mediul inconjurator, pentru ca acestea nu folosesc electricitate, fiind produse ecologice, cu piese fabricate din materiale naturale.Odata ce le intretii asa cum trebuie, pot rezista pe parcursul a mai multe generatii, ceea ce inseamna ca pot deveni un cadou inestimabil in timp, atat din punct de vedere material, cat si sentimental. Practic, va deveni un accesoriu al nostalgiei, care va pastra amintiri memorabile. Poate ca, peste ani, nepotul tau va impresiona o domnisoara cu ceasul pe care tu l-ai purtat la prima intalnire cu doamna care avea sa iti devina sotie.Deci, investesti intr-un ceas, investesti in tine. Timpul nu asteapta pentru totdeauna.Sursa photo: unsplash.com