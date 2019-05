In cat timp primiti fotografiile si albumul de nunta

Timpul necesar unuipentru a pregati pozele si albumul este un subiect care trebuie discutat la intalnirea cu fotograful. Este important sa stiti cand o sa primiti fotografiile dupa nunta, ca sa nu fiti dezamagiti in cazul in care munca fotografului dureaza mai mult.In plus in contract trebuie specificat timpul de livrare al pozelor si al albumului de nunta, cate pagini va avea albumul, dimensiunea acestuia, formatul pozelor si rezolutia, tipul de coperta.Ce presupune munca in cazul fotografiilor de nunta?Fotograful trebuie sa treaca fotografiile printr-un proces de prelucrare de baza, un procedeu care implica corectii in ceea ce priveste culoarea, claritatea, contrastul, etc.Anumiti fotografi apeleaza la editari avansate in photoshop, corel sau alt program de editare grafica, care presupun aplicarea de filtre selective a mai multor poze deodata sau pe fiecare cadru in parte, acest lucru depinde mult de implicarea si stilul fotografului.Un alt proces la care sunt supuse pozele este retouching, care presupune corectarea anumitor imperfectiuni, eliminarea unor elemente nedorite.In functie de optiunile alese de dvs., de experienta si de stilul fotografului exista mai multe variante cu timpul de predare al pozelor de la nunta.- Dupa nunta, fotografiile sunt descarcate din aparat, redenumite, rotite si inscriptionate apoi pe stick, dvd. Veti primi fotografiile intr-un timp record, dar nu veti fi neaparat si multumiti de ele, pentru ca acestea nu au beneficiat de prelucrare sau retusare.- Fotograful selecteaza cu atentie pozele, caci din multimea de cadre efectuate, cu siguranta se gasesc si cadre gresite. Dupa aceasta selectie, pozele sunt prelucrate la un nivel minim, apoi sunt copiate pe suportul dorit. Timpul in care veti primi fotografiile este de 1-2 saptamani, acest lucru este motivat si de faptul ca cel mai probabil fotograful are si un job full-time sau alte proiecte- In situatia in care se fac post-procesari avansate sau retusuri, timpul de predare ajunge la 2-4 luni. Acest timp este majorat si de faptul ca probabil sunt evenimente care se suprapun sau fotograful se ocupa si de alte aspecte ale afacerii sale.In ceea ce priveste albumul foto de nunta, exista doua variante:- Fotograful realizeaza o macheta digitala, iar voi puteti face modificari de poze, fara a altera designul machetei.- Voi selectati pozele, iar apoi fotograful va realiza designul tinand cont de preferintele voastre. Realizarea machetei poate dura de la cateva minute, atunci cand este facuta prin intermediul unui program, pana la o zi sau doua, in situatia in care procesul nu este automatizat, urmand ca albumul foto sa fie executat de un producator de albume, care primeste comenzile de la. Durata de predare a unui album foto este intre 2 si 5 luni, in functie si de rapiditatea cu care alegeti pozele, de stilul de lucru al fotografului cu care ati lucrat.In concluzie, trebuie sa aveti putina rabdare pentru a va bucura de poze frumoase, de amintiri care sa treaca proba timpului.