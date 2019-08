Nunta 2020: cadoul perfect, in functie de personalitatea mirilor

Lunile septembrie si octombrie sunt foarte populare in materie de nunti, iar tendintele arata ca cele mai multe persoane se orienteaza catre petreceri dinamice, cu abordari inedite, pe cat posibil in aer liber. Studiile la nivel global releva faptul ca 65% dintre miri pun cel mai mare pret pe partea de entertainment, in care isi doresc sa fi investit mai mult, concentrandu-se astfel pe felul in care isi fac invitatii sa se simta bine.In acelasi ton, si invitatii isi doresc ca evenimentul sa fie marcat si din partea lor intr-un fel inedit. Tocmai de aceea, persoanele din cercul apropiat al mirilor aleg sa le ofere si cadouri acestora. Persoanele cu varsta cuprinsa intre 25 si 40 de ani sunt cele mai orientate catre cadouri-experienta, iar acestea isi doresc sa ofere cuplului experiente care sa ii uneasca, sa le ofere momente speciale in doi, alocand cel mai mare buget in acest sens.Intreaga experienta a nuntii – de la petrecerea burlacitelor si burlacilor pana la tot mai popularul trash the dress – a evoluat de la un eveniment – obligatie la un eveniment – experienta. Un moment important, cu miri care se simt bine, se distreaza si petrec in mijlocul invitatilor. Acest lucru se vede si in solicitarile avute pentru cadouri: nasii, prietenii din cercul rastrans au renuntat la cadourile pentru casa care ar putea suplini o nevoie materiala si ofera cadouri de tipul zborurilor cu elicopterul sau cu parapanta, cursuri de masaj in doi, escapade romantice sau calatorii virtuale in orice colt al lumii, a explicat Oana Pascu, manager Complice.ro.Potrivit acesteia, cele mai multe solicitari se fac in functie de stilul de viata al mirilor. Astfel, cuplurile pasionate de sport, care au un stil de viata activ, primesc cadouri care implica multa actiune – sesiuni de driving in cuplu in care cei doi trebuie sa treaca prin diferite probe iimpreuna (ex orbul la volan, masina cu doua volane etc).Pentru cei care prefera aventura si iubesc adrenalina, cele mai solicitate pachete au fost cele care implica zboruri cu elicopterul, salturi cu parapanta sau cu parasuta, in timp ce prietenii gurmanzilor le ofera acestora degustari de praline (stiindu-se ca ciocolata potenteaza dragostea) sau sesiuni de gatit cu Chef Samuel le Torriellec.Unul dintre cadourile preferate de nasi pentru tinerii casatoriti sunt calatoriile virtuale: de la mansa unui avion (simulator) cei doi decoleaza si se indreapta spre orice aeroport isi doresc, experimentand chiar incidente in timpul zborului pe carecei doi le depasesc cu ajutorul unui pilot profesionist pentru a ajunge cu bine la destinatie. De asemenea, cu ajutorul realitatii virtuale , mirii pot pleca intr-o luna de miere in orice colt al lumii. Astfel de experiente sunt urmate de obicei de cine romantice sau de o seara la spa, tot in doi, a mai precizat Oana Pascu.