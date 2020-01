Vrei sa ai o nunta speciala? Nunta de designer, la Mireasa Made in Ro

Mireasa Made in Ro.









Logodnele dureaza in medie 12-14 luni, iar mirii considera ca ingredientele care fac nunta perfecta sunt fotografii (90%), locatia (84%), tinuta de nunta, inclusiv make-up si hairstyle (80%), tortul (76%), florile (74%) si muzica (72%), arata studiile*. Millenialii, care reprezinta majoritatea celor care se casatoresc, sunt atenti la detalii, petrec zilnic 1-2 ore pentru a face research online si isi doresc o nunta care sa ii reprezinte in totalitate*.reuneste astfel designeri si creatori care si-au construit brandul tocmai in jurul personalizarii produselor lor, de la rochii de mireasa si de ocazie, pana la bijuterii, verighete, accesorii, aranjamente florale, invitatii de nunta sau marturii.Mirii de azi sunt mult mai atenti cu bugetele pe care le aloca acestui eveniment, pentru ca, de cele mai multe ori, ei suporta costurile nuntii, asa ca isi doresc o experienta cu adevarat memorabila. Cei mai multi isi aleg o tematica, iar colaborarea cu designeri si furnizori locali ii pot ajuta sa-si personalizeze in detaliu nunta respectand acea tematica. Bugetul dedicat acestor elemente – excluzand locatia si meniul de nunta - variaza intre 6.000-10.000 de euro, insa cifrele arata ca, de multe ori, mirii se indragostesc de anumite detalii neprevazute si ajung sa cheltuiasca cu pana la 30% mai mult decat si-au propus, a precizat Anca Tanase, organizatorul targuluiDe altfel si tendintele din acest an subliniaza orientarea catre un minimalism cat mai personal, intoarcerea catre natura si simplitate atat in decoruri, cat si in tinute. Astfel, designerii pe care ii vor gasi vizitatorii la targul creativ Mireasa Made in Ro propun tesaturi fluide, texturi filigranate, dar croieli relaxate, confortabile. Bijuteriile se indreapta spre designul contemporan, dar influentele traditionale revin subtil si reinterpretat atat in accesorii, cat si in tinute.Atunci cand isi organizeaza nunta, mirii pun accent tot mai mult pe calitate si pe review-uri atunci cand isi aleg furnizorii. Noi propunem vizitatorilor un eveniment in ideea de, ca sa facem o paralela cu conceptul slow fashion, un loc unde designerii si creatorii pun accent pe emotie, pe stil personal, astfel incat amintirea nuntii si a organizarii acesteia sa fie una cat mai aproape de perfectiune, a mai precizat Anca Tanase.Ce ii asteapta pe vizitatoriipe 8-9 februarie, la Hotel Sheraton Bucuresti:-designeri care creeaza rochii de mireasa bespoke, cu poveste, de la rochii clasice, pana la rochii boho chic, precum Nicole Enea, Atelier Victor Marina, Olga Atelier de Frumos, Altea, Dona Trend, de la rochii de inspiratie traditionala - Vesnic Ie - pana la design nonconformist pentru mireasa moderna, precum Luwa si Atelier Amelian-designeri care realizeaza costume made to measure, cum ar fi Razvan Tudor – Private Tailor-designeri de bijuterie contemporana, de verighete si accesorii, cum ar fi Bianca Grin, IUKA, Corina Mardari, LaLuna, Joyelry-designeri de pantofi – Ancolette – si tenisi personalizati pentru mirese – Alexa Paintings.creatori de bijuterii si alte accesorii cu motive traditionale – Elza- bijuterii rupte din ii, Amintiri Traditionale-designeri de rochii de seara sau pentru cununia civila – Maison Ilia, Etajul Designerilor Romani-designeri florali, precum Alchimia Florilor, Dreams&Flowersfotografi si videografi talentati - Foto Experience-creatori de marturii si invitatii de nunta caligrafiate ori personalizate – Literalmente98, Ceva-mai-altceva, Creative Corner, Daruri cu dichis, Moss.-hairstilisti si make-up artisti - D’Hairapy Studio-produse gourmet, alternative la deliciile clasice, cum ar fi marturii cu macarons, torturi spectaculoase, vin de mure, coffee bar alternativ aduse de Micul Patiser, Z Coffee Bar, Abund Berry