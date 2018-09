4 gesturi pe care le face un barbat cu adevarat indragostit dupa o partida de amor

In cele mai multe cazuri, femeile sunt cele care aduc romantismul intr-o relatie. Barbatii sunt mai distanti si nu le place sa arate ca sunt indragostiti nebuneste de o femeie.Ei isi arata masculinitatea si vor sa mentina misterul asupra sentimentelor lor. Cu toate acestea, barbatii nu isi pot ascunde complet sentimentele pe care le traiesc. Asadar, daca vrei sa stii daca partenerul tau este idragostit cu adevarat de tine, iata care sunt principalele gesturi care arata ca te iubeste:Un barbat care te iubeste nu se va grabi niciodata sa plece acasa dupa ce ati facut dragoste. Va ramane langa tine si te va privi cu drag. Pentru el esti o persoana speciala, cu care vrea sa isi petreaca cat mai mult timp si sa iti sopteasca vorbe dulci.Femeilor le place ca dupa ce fac dragoste sa fie imbratisate, mangaiate si alintate. Daca iubitul tau face aceste lucruri, el este cu siguranta indragostit de tine. Barbatii stiu nevoile femeilor, de aceea atunci cand nu vor sa se implice mai mult, evita sa faca aceste gesturi.Da, cei mai multi dintre barbati adorm dupa ce fac sex. Asta nu inseamna ca nu isi iubesc partenerele. Din contra, acest gest denota faptul ca se simte bine alaturi de tine si ii place compania ta atat de mult incat se relaxeaza maxim. Dupa sex, nivelurile de oxitocina cresc, de aceea femeile sunt mai sensibile si au nevoie de dragoste si conversatii siropoase. Pe barbatii insa, sexul ii linisteste si le da o stare de somnolenta.Faptul ca un barbat iti spune "te iubesc" dupa ce ati facut dragoste are o semnificatie emotionala foarte puternica. Pentru ei acest "te iubesc" inseamna un angajament total si siguranta in a fi cu persoana pe care o iubesc. Barbatii nu isi declara iubirea oricarei femei, mai ales dupa o partida de sex, asa ca ar trebui sa fii mandra ca are a spus aceste cuvinte, pentru ca multi nu isi arata aceasta latura vulnerabila.\r

