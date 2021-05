Cum sa iti condimentezi relatia de cuplu

Pentru unii dintre noi anul ce tocmai s-a încheiat a fost unul cu adevărat bun, în sensul în care am reuşit să petrecem mai mult timp liber alături de familie, am reuşit să ne ducem la bun sfârşit proiectele pe care le tot amânam şi am mai avut şi timp berechet la dispoziţie pentru relaxare. Bineînţeles că, pentru unii dintre noi perioada aceasta a venit la pachet şi cu o serie de provocări. Provocarea cea mai mare a fost, poate, pentru cuplurile care nu erau obişnuite să petreacă atât de mult timp împreună. Dar toate cuplurile se confruntă la un moment dat cu un câteva provocări. Prin ele se numără şi monotonia. Ei bine, hai să descoperim în continuare câteva metode prin care îţi condimenta relaţia şi poţi scăpa de monotonie.Nu ţi s-a părut niciodată că eşti prins într-un cerc vicios? Te trezeşti de dimineaţă, te speli, te îmbraci, bei o cafea, pleci la serviciu, munceşti toată ziua, te întorci acasă, te schimbi, mănânci, te uiţi la un film, adormi. Ei bine, dacă în câteva săptămâni de pandemie ai reuşit să te detaşezi de această rutină şi ţi-a plăcut, de ce să nu repeţi acest lucru. Încearcă să îţi iei o zi liberă şi să te ocupi de tine şi de relaţia voastră. Gătiţi şi mâncaţi împreună, vizionaţi un film, jucaţi un joc... poate chiar erotic. Cel mai important este să găsiţi timp pentru voi, să nu vă neglijaţi şi să nu vă scufundaţi în rutină.Ei bine, dacă eşti mai timid din fire şi te ruşinează doar când te gâdeşti la acest tip de jucării, trebuie să ştii că în ultimul timp ele au câştigat o mare popularitate datorită beneficiilor pe care acestea le oferă. Da, s-a demonstrat ştiinţific că pe lângă plăcere, jucăriile sexuale aduc o mulţime de beneficii pentru sănătate, influenţând organismul atât la nivel fizic, cât şi psihic. Deci, dacă ştii că relaţia ta poate evolua în mai bine, viziteaz a site-ul şi comandă un produs care îţi poate schimba în totalitate viaţa intimă. Şi pentru că am ajuns la acest subiect, trebuie să şţii că cuplurile care îndrăznesc să exploreze noi moduri de intimidate, inclusiv testarea uneia sau a mai multor jucării sexuale, reuşesc să menţină vie atât pasiunea, cât şi dorinţa sexuală … şi asta pe termen lung. Bineînţeles că aducerea unei jucării sexuale în dormitor ca onu este întotdeauna o idee bună. Căci decizia trebuie să fie una comună, la fel şi alegerea jucăriei. Dacă la început poţi începe cu un vibrato a r e sexuale sau unele inele cu vibraţii, în timp puteţi explora împreună şi încerca şi alte lucruri.Explorarea acestui teritoriu depinde în totalitatea de deschiderea partenerilor.Se întâmplă de multe ori că unul din parteneri să aibă o zi mai puţin bună, să fie supărat şi să răbufnească din orice nimic. În acel moment nu încerca să îl confrunţi, ci arată-i empatie. Astfel, acesta va fi stimulat să împartă cu tine evenimentele care au condus la o stare de spirit mai puţin bune. Mai mult decât atât, comunicarea este un factor important în orice relaţie. Prin urmare, îţi recomandăm ca din când în când să încalţi pantofii partenerului şi astfel să descoperi cât de confortabili sau inconfortabili sunt. Orice problemă îşi găseşte mai uşor rezolvarea atunci când cei doi parteneri comunica, se sfătuiesc şi decid împreună. Alege să împarţi cu cel de lângă tine, atât bucuriile, cât şi tristeţile. Alege să îi comunici atât lucrurile materiale pe care ţi le doreşti, cât şi lucrurile intime care te-ar ajuta scapi de tensiune.Dacă convorbirile voastre arată ca o listă de cumpărături, înseamnă că trebuie să treci la fapte şi să schimbi acest lucru. Învaţă să comunici cu cel de lângă tine! Uneori este mai uşor în scris. Prin urmare, încearcă să îi trimiţi partenerului tău ceea ce simţi sau ceea ce îţi doreşti prin mesaje.Comunicarea este esenţială şi în pat. Prin urmare, nu ezită să vorbiţi cât mai deschis unul cu celălalt, să experimentaţi lucruri noi fără ezitare şi fără a judeca sau blama. Dacă nu aveţi curaj să vă povestiţi fata în fata despre dorinţele şi plăcerile voastre intime, puteţi încerca tot prin mesaje.De asemenea, să nu uităm de mesajele de dragoste care au şi ele rolul lor într-o relaţie.Din ce în ce mai multe cupluri, mai ales acelea care au în spate un număr mai mare de ani, tind să se ascundă. Nu se mai îmbrăţişează în public, nu se mai săruta şi nici măcar nu se mai ţin de mână. Dacă doreşti ca pasiunea dintre voi să fie la fel ca la început, poate că nu ar trebui să neglijezi sau să eviţi lucrurile pe care le făceai la început, precum o îmbrăţişare caldă, un mesaj de dragoste, un buchet de flori, o zi întreagă petrecută în pat şi aşa mai departe.La un moment dat orice relaţie se confruntă cu probleme precum: rutina şi monotonia. Însă, acestea nu ar trebui să fie motivele care au dus la divorţ ori separare. Căci acestea au câteva rezolvări destul de simple. Tot ce trebuie să faceţi voi, ca şi cuplu, este să vorbiţi deschis despre ceea ce vă doriţi. Discutaţi, experimentaţi şi exploraţi noi teritorii. Nu fiţi timizi şi cu siguranţă veţi găsi câteva modalităţi interesante prin care vă puteţi condimenta viaţa de cuplu.

