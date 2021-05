Dragoste intre un vegan si un non-vegan! Este posibil?

Acum! Sentimente.ro este primul site de dating din Romania care iti permite sa-ti gasesti persoana alaturi de care sa-ti petreci restul vietii, in functie de stilul alimentar adoptat. Asta deoarece tot mai multe persoane isi doresc sa aiba un partener care sa le impartaseasca credintele, stilul alimentar si de viata., a precizat Flori Dragomir, vicepresedinte si co-fondator al site-ului.Numarul persoanelor din Romania care adopta un stil de viata vegan sau vegetarian este in crestere de la an la an. Tot mai multi romani aleg sa renunte la preparatele din carne.Potrivit statisticilor exista peste 500.000 de persoane in Romania care au trecut la stilul de viata vegan sau la cel vegetarian. Unii au ales acest stil de viata pentru o sanatate mai buna, altii l-au ales din dragoste pentru animale. Totodata, numarul raw-veganilor, cei care consuma doar fructe si legume nepreparate termic, este inca mic la noi, insa in continua crestere., in special pentru persoanele care adopta o alimentatie vegana sau vegetariana”, a mai declarat Flori Dragomir.Intrebarea aceasta se afla pe buzele multor persoane. Adevarul este ca depinde de la om la om, dar si de motivul pentru care au adoptat un stil de viata vegan. Cei mai multi dintrei cei care fac acest pas o fac din dragoste pentru animale si isi doresc alaturi un partener care sa fie tot vegan. O persoana care sa le impartaseasca valorile, sa-i inteleaga, sa le respecte alegerile si sa-i sustina.Daca te afli printre cei care-si doresc sa cunoasca persoane care sunt adepte ale aceluiasi stil alimentar, Sentimente.ro vine in ajutorul tau. Pentru ca traim in era vitezei si avem tot mai putin timp la dispozitie pentru a cunoaste pe cineva in viata reala, poti gasi persoana potrivita pe Sentimente.ro. Este cel mai simplu mod de a-ti intalni jumatatea, chiar din confortul casei tale. Totul la un click distanta.Chiar daca este mai dificil pentru un vegan sa-si gaseasca jumatatea, nu este imposibil. Mai ales acum, cand ai la dispozitie un sistem de cautare performant care te ajuta sa-ti gasesti persoana potrivita.Intra acum pe Sentimente.ro si gaseste-ti juamatatea vegana, vegetariana sau non-vegana, alaturi de care sa traiesti pana la adanci batraneti! Sentimente.ro este cel mai mare si cel mai vechi site de dating din Romania. De peste 19 ani, misiunea site-ului este de a-i ajuta pe membrii sai sa gaseasca dragostea. Peste 1,5 milioane de persoane din Romania, dar si din strainatate, au in prezent cont pe Sentimente.ro.Sentimente.ro este detinut de compania Machteamsoft S.R.L, care are in portofoliu site-uri, care atrag lunar peste 3 milioane de vizitatori.Printre acestea se numara si : www.comunicatedepresa.ro