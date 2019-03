Escapadele urbane si amintirile speciale in doi, solutia anti-monotonie din relatie

Cand sunteti impreuna de ceva vreme, surprizele sunt tot mai greu de facut. Va stiti bine si aveti aproape o rutina: aceleasi iesiri la film, restaurante preferate, aceleasi cadouri de sarbatori. Dar pentru a pastra o relatie vie, cat mai dinamica si fericita, este nevoie, spun expertii, de amintiri cladite impreuna. Si cu cat mai speciale amintirile, cu atat mai stransa va fi relatia voastra.Daca unul dintre parteneri este fascinat de tari si peisaje exotice, insa nu va permiteti excursii prea des, exista si alte variante de a aduce experienta altor culturi mai aproape. De exemplu, incepand cu aceasta primavara, cei fascinati de Japonia vor putea experimenta parti din cultura Tarii Soarelui Rasare. Ceremonia ceaiului, ceremonia imbracarii kimono-ului, seri gastronomice la restaurante cu specific japonez si ateliere origami sunt doar cateva dintre surprizele cu adevarat spectaculoase ce vor putea fi experimentate prin Complice.ro, magazin online de cadouri experentiale.Tendintele din acest an ne arata ca tot mai multe persoane vor sa cunoasca si sa experimenteze obiceiurile altor culturi, insa, cum nu toti avem posibilitatea sa calatorim atat de departe cand ne dorim, ne-am propus sa aducem Japonia mai aproape de Romania, prin intermediul partenerilor nostri. Astfel, ceremoniile executate intocmai de experti in cultura japoneza fac ca granitele sa dispara, iar un astfel de cadou sa ramana o amintire pretioasa pentru totdeauna, a explicat Oana Pascu, fondator Complice.ro.Pentru cuplurile care isi doresc sa evadeze din rutina, dar nu reusesc sa plece din Bucuresti, pachetul Morning Love ii trimite intr-o escapada urbana chiar in mijlocul Capitalei, la un hotel boutique, unde au parte de mic dejun gourmet, un rasfat in doi la SPA, totul fara nicio grija, deoarece si transportul privat este asigurat. O escapada neobisnuita este si In Love in Transylvania, pachetul care invita un cuplu intr-o calatorie unica pana in inima tarii, cu trenul, pentru a descoperi traditii si pentru a trai momente autentice. Calatoria va fi documentata corespunzator, intrucat pachetul include si un curs privat cu fotograful Vlad Eftenie, renumit pentru instantaneele sale spectaculoase si care a participat la editia din 2018 a proiectului Transilvania Train.Chiar si atunci cand apar copiii poti gasi alternative de petrecere a timpului liber care sa va conecteze ca familie. Ateliere si cursuri de fotografie, de grafica, de desen, de pictura, de improvizatie, de animatie, de muzica, de stiinta distractiva, de yoga sau zumba sunt cateva dintre cadourile-experienta dedicate familiilor propuse de site-ul de cadouri experentiale. Astfel, parintii vor avea ocazia sa petreaca timp de calitate alaturi de copii, facand o activitate care nu doar va fi pe placul celor mici, ci ii va relaxa si pe adulti. Ne dorim sa avem in portofoliu cat mai multe experiente dedicate timpului petrecut in familie, deoarece am constatat ca este destul de dificil sa gasesti alternative care sa implice si parintii atunci cand vine vorba de activitati creative sau educative. De obicei, acestea sunt centrate pe copii, iar parintii sunt spectatori. Ne dorim sa fim un complice in a oferi cat mai multe experiente care includ toti membrii familiei, a mai adaugat Oana Pascu.