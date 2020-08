Este posibila prietenia pura intre un barbat si o femeie fara sa apara atractia fizica?

Un grup de experți de la Universitatea din Wisconsin, Statele Unite, a efectuat studiul Benefit sau Burden in 2012, numit "Atracție în relații de prietenie între sex", în care au analizat prietenia a 88 de perechi de prieteni bărbați și femei.Studiul a constat în a pune fiecărei persoane o serie de întrebări (mai întâi separat și apoi în fața prietenului) pentru a-și determina nivelul de atracție dintre ei.Atracția lor a fost clasificată în trei categorii: „fără atracție”, „atracție moderată” și „atracție extremă”. Rezultatele sugerează că atât bărbații, cât și femeile care sunt prieteni au percepții foarte diferite despre legătura lor. În timp ce femeile cred că nu există nicio atracție pentru prietenii lor de sex masculin, barbatii simt o atractie mai mare pentru prietenele lor.De exemplu, când bărbații au avut o atitudine legată de interesul sau atracția lor sexuală, prietenele lor de sex feminin au interpretat-o ​​ca un semn al relației și prieteniei lor bune. In cazul barbatilor insa, atunci când femeile au avut atitudini blânde și amabile (un produs al prieteniei lor), bărbații au ajuns să o interpreteze ca un semn al atractiei sexuale. În orice caz, este întotdeauna cel mai bine să clarificăm intențiile fiecărei persoane in cazul unei relatii de prietenie cu o conversație cinstită și matură. Tu ce parere ai?