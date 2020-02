Topul romanticilor: unde se comanda flori de Ziua Indragostitilor

Un studiu international* arata ca peste 70% dintre femei si peste 75% dintre barbati vor sarbatori anul acesta Ziua Indragostitilor, cei mai multi avand varsta cuprinsa intre 18-29 de ani. 50% dintre barbati spun ca vor cumpara flori cu aceasta ocazie, iar 30% dintre femei spun ca isi doresc sa primeasca exclusiv flori.De altfel, potrivit aceleiasi surse, florile sunt preferate in mod egal, de 30% dintre cei aflati intr-o relatie si respectiv 30% dintre cuplurile casatorite.Florile se mentin in preferintele a peste 30% dintre repondenti, indiferent de varsta, cu valori mai ridicate, 33%, in randul tinerilor cu varsta intre 18-29 ani.Si in Romania Ziua Indragostitilor devine o sarbatoare tot mai populara, luand in considerare numarul de buchete de flori de Valentine’s Day livrate cu aceasta ocazie prin Floria.ro, care se ridica la cateva zeci de mii in ziua de 14 februarie. Alegeri populare raman buchetele de trandafiri rosii, insa un numar tot mai mare de clienti aleg buchetele mixte, care au un aer sofisticat, dar, in acelasi timp mai relaxat. Cele mai multe comenzi sunt plasate in Bucuresti, care conduce detasat in topul livrarilor de flori pentru indragostiti. Urmatoarele clasate sunt orasele Iasi, Constanta, Cluj-Napoca si Timisoara.In 2019, pentru 14 februarie au fost plasate peste 1.500 de comenzi pe Floria.ro, insumand peste 32.000 de flori, iar in ultimii 5 ani comenzile au crescut ca volum - de aproximativ 6 ori, iar ca valoare - de sapte ori. Multe comenzi se inregistreaza online inclusiv pe 14 februarie, datorita serviciului de livrare in doua ore, in toata tara. Aceeasi dinamica o inregistram si offline, unde, pe 14 februarie se curata, in medie, peste 5.000 de trandafiri intr-o singura florarie, fata de 300 cat se pregatesc pentru vanzare in mod obisnuit, a precizat Marina Popescu, director general Floria.ro.Desi comenzile se concentreaza spre trandafiri, in ultimii ani s-a observat o tendinta pentru a buchete si pachete speciale, astfel incat gestul sa fie cat mai personalizat. Cea mai spectaculoasa comanda a fost pentru livrarea a 301 trandafiri – pachetul Casa plina cu flori.Trendul de a comanda flori de Ziua Indragostitilor se extinde tot mai mult, iar cei care decid sa comade flori online o fac fie pentru ca se afla in alta localitate fata de partenera, fie nu au timp sa ajunga la florarie si doresc sa ofere anumite flori, fie doresc sa faca o surpriza la birou partenerei. De fiecare data insa florile poarta un mesaj. Tocmai de aceea, pentru a veni in ajutorul domnilor care plaseaza comenzi, am elaborat ghiduri speciale care ii ajuta sa gaseasca florile potrivite. Acestea se adreseaza atat celor aflati intr-o relatie, cat si cei care se folosesc de Ziua Indragostitilor pentru a-si declara sentimentele, a mai precizat Marina Popescu. Cei care nu stiu ce flori sa comande de Ziua Indragostitilor pot consulta ghidul elaborat de designerii Floria.ro astfel incat sa faca alegerea perfecta.*Studiu Xperience Days, pe un esantion de 500 de persoane.