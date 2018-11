ULUITOR! Ce beneficii aduce pentru cupluri dormitul in camere separate!

Iata ce beneficii aduce cuplurilor dormitul separat.David Bennett, consilier autorizat pe probleme de somn, spune ca oamenii care dorm singuri in pat au un somn mai linistit. Ei nu sunt intrerupti din odihna pe timpul noptii de miscarile partenerului, loviturile sau zgomotele produse de partener. Lipsa somnului cauzeaza grave probleme de sanatate: risc crescut de boli degenerative, depresie, obezitate etc.Miyoko Rifkin, terapeut sexual, spune ca dormitul in acelasi pat forteaza partenerii sa faca sex si atunci cand nu sunt pregatiti, doar ca sa bifeze o rutina. Este greu sa intri intr-o dispozitie erotica dupa o zi grea de munca. Daca dormi in paturi diferite, dispare sentimentul de obligatie sau de respingere, dupa caz. Astfel, sexul poate deveni o activitate pasionala, in afara programului de somn.Un somn odihnitor aduce multiple beneficii sanatatii. Oamenii care nu dorm suficient acumuleaza depozite de grasime in zona abdomenului. Miyoko Rifkin spune ca este suficient ca unul dintre parteneri sa aiba un somn mai agitat si celalalt va fi la fel de obosit.Dormitul in paturi separate prioritizeaza intimitatea. Pentru ca nu mai resimt “obligatia” sau “datoria”, oamenii tanjesc dupa momente de intimitate cu partenerii de viata. Kristie Overstreet, psihoterapeut si psiholog, spune ca faptul ca nu-ti mai atingi partenerul la fiecare miscare in pat, te face sa-ti doresti sa stai mai mult langa el.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.