Motivul pentru care oamenii stau in relatii nefericite

Ei bine, de vina pentru ca unii oameni stau in relatii toxice este un...hormon! Este vorba despre oxitocina, cunoscuta si drept hormonul dragostei. Un nou studiu publicat in revista “Hormones and Behavior”, citat de womenshealth.com.au a aratat ca partenerii care au simtit ca jumatatea lor este distanta si nu se implica prea mult in relatie au eliberat mai mult din aceasta substanta chimica, spre desoebire de cei care erau in relatii in care se simteau sprijiniti.Daca esti blocat intr-o relatie nesanatoasa, ia in considerare acest lucru. Relatiile inegale au adesea reguli nescrise, spune autorul studiului, Nicholas Grebe.Insa, dincolo de rezultatele acestei cercetari, exista si alte motive pentru care o femeie poate sa ramana intr-o relatie toxica: tema de necunoscut, teama de ramane singura pentru toata viata, faptul ca nu vrea sa iasa dintr-o anumita zona de confort.partenerul ete emreu nemultumit de tine, iti reproseaza tot timpul cate ceva, iar tu ai impresia ca nu te ridici la nivelul asteptarilor luisunt rare momentele in care primesti aprecieri din partea celui de langa tineasteapta sa fie rasfatat de tine, iar el nu iti ofera la fel de multpartenerul de viata este gelos, este mereu suspiciosatuni cand iti exprimi o dorinta cel de langa tine nu face tot posibilul sa ti-o indeplineasca, insa are grija sa iti reproseze daca tu te porti la fel cu elCa sa iesi dintr-o relatie toxica, este important sa constientizezi ca te afli intr-una. O astfel de legatura nu iti face bine, pentru ca esti tot timpul suparata, anxiasa, trista, iar cu timpul poti ajunge si la depresie. Este important sa iti aduni fortele, sa pui in balanta plusurile si minusurile pe care ti le ofera relatia, iar dcaa esti pe minus, inseamna ca este cazul sa iesi din relatie. Nu este usor, insa cu timpul ranile vor trece, iti vei vindeca sufletul. Trebuie sa lupti pentru fericirea ta si sa nu incetezi sa crezi ca va aparea si iubirea adevarata.