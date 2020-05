Semne care arata ca un barbat nu te mai iubeste

Trebuie sa intelegem ca iubirea se poate termina si nu mai este nimic de facut ca sa il faci pe partenerul tau sa te iubeasca din nou.Sa stai intr-o relatie in care nu mai exista dragoste este mult mai dureros decat daca ai pune punct. Mai devreme sau mai tarziu, vei sfarsi prin a-ti frange inima. Iata cateva semne care arata ca un barbat nu mai are sentimente pentru o femeie:- isi face planuri cu prietenii lui fara tine- prefera sa petreaca ore in sir muncind decat sa stea cu tine- este mereu deranjat cand il intrebi de ce este suparat sau trist- viata voastra se limiteaza doar la a dormi impreuna- dureaza ore sa iti raspunda la mesaje- raspunsurile sale sunt seci si scurte- nu mai este grijuliu- nu iti mai spune problemele lui- nu isi mai face planuri de viitor impreuna cu tine- cauta cearta la cea mai mica provocare- este mereu nervos