4 tipuri de comportament care prevestesc divortul

cuplu

Analizat alaturi de celalate tipuri de comportament adica dispretul, critica si atitudinea defensiva, psihologii John Gottman si Robert Levenson pot prevedea cu o mica marja de eroare ce cupluri vor ajunge la divort. Cand in analiza psihologii au adaugat intrebari legate de satisfactia relatiei si de cate ori subiectii s-au gandit sa traieasca separat, stiu cu o precizie de 93% care mariaj se va incheia in scurt timp. Cifrele au rezultat din studiu a 79 de cupluri in decurs de 14 ani (21 dintre ele au divortat in perioada analizata) au fost atat de precise incat cercetatorii au denumit cele patru comportamente „Cei patru calareti ai Apo­­ca­lipsei”.In vreme ce studiul initial a fost mai mic si concentrat pe un grup specific, 10 ani de cercetari a casniciei si divortului au adus noi dovezi care sustin ideea ca divortul este asociat cu aceste comportamente negative. Un studiu recent la care au participat 373 de cupluri noi casatorite, spre exemplu, s-a descoperit ca sotii care tipau unul la altul aratau dispret fata de celalat sau care intrerupeau brusc conversatia in primul an de casnicie aveau sanse mai mari sa divorteze in urmatorii 16 ani. Asadar iata pe „Cei patru calareti ai Apo­­ca­lipsei”.Dispretul, un virulent mixt de suparare si dezgust, este de departe mai toxic decat simpla frustrare sau negativitate. Implica perceperea jumatatii tale ca fiind inferior tine si nu un egal al tau. Acest comportament este supranumit de Gottman drept „Sarutul mortii” in relatia de cuplu. Spre exemplu, te intorci acasa si iti dai seama ca partenerul/a ta a cumparat ardei iute in loc de ardei gras pentru cina de seara. Stai tu linistit/a in vreme ce el/ea iti spune ca nici macar nu i-ai spus ce fel de ardei vrei? Te gandesti si poate iti dai seama ca are dreptate si ii ceri scuze?Sau adopti o atitudine razboinica in care doar tu contezi si urli in gura mare „Ce fel de idiot nu face diferenta dintre un ardei iute si unul gras?”. Motivul pentru care dispretul are un efect atat de negativ asupra relatiei de cuplu este pentru ca tu pur si simplu esti inchis la nevoile si emotiile partenerului/ei tale. Daca, in mod constant, te consideri mai bun/a, mai inteligent/a sau mai sensibil/a decat jumatate ta sunt sanse mai mici sa validezi si opiniile sale si, mai important, nu te poti pune in locul ei sa incerci sa vezi situatia si din perspectiva sa.Critica implica transformarea unui comportament al partenerului/ei intr-o caracteristica a comportamentului sau (tipul de persoana care el/ea este). Sa spunem de exemplu ca jumatatea ta are obiceiul de a-si lasa prin casa farfuria plina pe jumatate cu cereale pana cand acestea se usuca.Astepti pana el/ea se intoarce acasa si ii spui, cu blandete, ca acest comportament de deranjeaza si ca ar trebui sa puna farfuria in chiuveta? Sau iti spui in gand: „Cum de am ajuns sa ma casatoresc cu o persoana care isi abandoneaza mancarea pe jumatate consumata pe unde apuca in casa?”. Odata cu trecerea timpului aceste discutii interioare se aduna hranind sentimentele negative de resentiment si dispret.