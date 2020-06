Iata 10 lucruri pe care o femeie nu trebuie sa le faca pentru un barbat oricat de mult l-ar iubi:Exista barbati extrem de conflictuali, care, intr-un fel sau altul, reusesc sa atraga o femeie in abisul lor si sa o determine sa isi minta familia, prietenii. Oricat de mult ai iubi un barbat nu minti niciodata pentru el, mai ales familia. Nu intra in astfel de jocuri, deoarece nimeni nu trebuie sa isi piarda credibilitatea si integritatea.A-ti cere scuze cand gresesti este normal si firesc, insa sa ajungi sa iti ceri scuze pentru lucruri pe care el le face gresit inseamna sa iti calci stima de sine.Încrederea este cel mai prețios lucru dintr-o relație. Dacă cineva îndrăznește să se joace cu ea și sa o distrugă, atunci nu merită sa pierzi timpul cu acea persoana. Toată lumea are dreptul la a doua șansă, cu toate că încrederea este cu greu recuperată.Nu lăsa pe un om nesigur de sine să te controleze. Gelozia unui barbat trebuie rezolvata prin terapie, nu cu tine.Oricat de mult ai iubi un barbat nu il lasa sa te indeparteze de familie sau de prieteni. O femeie trebuie sa aiba viata ei. O relatie sanatoasa inseamna si libertate. Nu-l lăsa să te îndepărteze de ființele pe care le iubești, pentru că atunci când se va termina, vei fi complet singur.Hobby-urile și obiectivele tale sunt personale. Sigur, partenerii pot împărtăși obiective comune, dar nu renunta niciodata la pasiunile tale pentru dragostea unui barbat.Cineva care te iubește va dori să împărtășească totul cu tine, asa ca nu intra intr-un cerc vicios si nu ii imprumuta bani iubitului tau constant, mai ales sa faci datorii pentru a-i face lui pe plac.A avea un partener echilibrat emoțional este cel mai bun lucru, deoarece problemele devin mai ușoare între cei doi. Dar dacă iubitul tău are prea multe probleme și pur și simplu te trage dupa el, cel mai bine este sa te indepartezi.Această decizie este în mâinile tale. Nu-i lăsa să te șantajeze spunând că trebuie să-i arăți că îl iubești. Acesta este un semn că ar trebui să-l trimiți cat mai repede la plimbare.Ai și tu lucruri de făcut. Nu-l lăsa să-ti controleze timpul și lucrurile pe care le faci. Ai viața ta.