Cat de repede te indragostesti in online

Luna ianuarie este una dintre cele mai dinamice perioade pentru site-urile de dating, deoarece dupa efervescenta sarbatorilor de iarna vine melancolia inceputului de an de unul singur, arata sondajele Sentimente.ro . Capitala conduce in topul oraselor cu persoane care au inceput anul fara un partener, aici aflandu-se aproximativ 60.000 de persoane care au interactionat pe site-ul de dating cu alti utilizatori in ultimele doua saptamani. Varsta medie a femeilor este de 29 de ani, in scadere cu aproximativ 20% fata de anii precedenti, iar in cazul barbatilor este de 35 de ani. In proportie de 48%, acesti utilizatori au studii superioare, sunt interesati de casatorie (54%), iar zodia dominanta este Leu.In topul oraselor cu utilizatori activi in aceasta perioada pe Sentimente.ro se afla pe locul doi Cluj-Napoca, cu 9,6 mii utilizatori si Iasi, cu 8,9 mii. Media de varsta aici este usor mai ridicata, iar zodia dominanta este Rac. In top 10 orase active pe site-ul de dating se mai numara Timisoara, Brasov, Ploiesti, Constanta, Galati, Oradea si Craiova. Cea mai scazuta medie a varstei se regaseste in Galati, unde aceasta este de 26 de ani, in cazul femeilor, iar in cazul barbatilor - 30 de ani. In Constanta se inregistreaza cel mai mare procent de utilizatori interesati de flirt (45%), iar in Oradea cei mai multi (52%) isi doresc sa se casatoreasca si de aceea se afla pe Sentimente.ro.Luna ianuarie este la nivel international cea mai activa pentru site-urile de dating si Romania urmeaza acest trend. Specialistii pun acest lucru pe seama faptului ca exuberantei de la inceput de an ii urmeaza o perioada de melancolie adanca, iar multe persoane resimt acut lipsa unui partener. Pe Sentimente.ro acestia cauta in general un partener pentru o relatie serioasa, dar, odata cu inaintarea in varsta, ei declara ca isi doresc o casatorie. Tocmai de aceea, multe dintre intalnirile offline au loc rapid, in cel mult 3 saptamani de la prima discutie, iar atunci cand exista chimie, casatoria vine in primul an de relatie, a mai precizat Flori Dragomir, co-fondator si vicepresedinte al Sentimente.ro.