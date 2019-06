Cum sa organizezi cea mai tare petrecere a burlacitelor

Cele mai multe petreceri pentru viitori miri cad in grija domnisoarei, respectiv cavalerului de onoare, iar petrecerea tine, de obicei, un weekend, in cazul celei organizate pentru mireasa (45%), respectiv o noapte, in cazul mirelui (27%), mai arata sondajul citat. Cele mai multe petreceri au loc in restaurante si baruri, insa tendintele arata o interes deosebit si pentru spatii private. Astfel, burlacul, respectiv burlacita si prietenii lor sunt protagonistii unei petreceri de pomina intr-un spatiu inchiriat special pentru acest eveniment.Indiferent de locul ales pentru petrecere, avem solicitari numeroase care ne arata ca tematica este obligatorie. Daca in urma cu cativa ani cateva accesorii – diademe, bandane etc – erau suficiente, acum se merge pe decoratiuni complete in tematica aleasa, de la baloane si pahare, pana la costume. Cele mai populare teme in acest sezon sunt– cu flamingo, unicorni, printese, extrem de colorate, in cazul domnisoarelor, iar in cazul barbatilor am remarcat o tendinta spre, unde costumele sunt de baza, a explicat Virginia Petrescu, fondator FabricaDeMagie.ro.Succesul unei astfel de petreceri este asigurat de organizarea acesteia in detaliu. Potrivit specialistilor, exista cateva lucruri pe care trebuie sa le ai in vedere ca totul sa decurga perfect. Astfel, in primul rand, rezerva locatia si stabileste tema. Comanda accesoriile, decoratiunile si costumele din timp, la fel si transportul spre si de la locatie, mai ales in cazul in care petrecerea se termina in zori. Planifica activitatile si asigura-te ca toti invitatii sunt implicati.Cele mai multe comenzi sunt facute cu aproximativ o luna inainte de petrecere, insa cu data de livrare prestabilita. Cei mai multi clienti apeleaza pentru pachetul complet, solicitandu-ne ajutorul pentru a livra totul la cheie: de la decoratiuni (baloane, coifuri, lumanari, pampoane, tacamuri) pana la costume, inclusiv props pentru fotografii, a mai adaugat Viriginia Petrescu. Potrivit acesteia, clientii cu varste cuprinse intre 25 si 30 de ani se axeaza pe zona de costume si acesorii, in timp ce cei cu varste intre 30 si 40 de ani opteaza pentru un pachet complet punand la fel de mare accent si pe zona de decoratiuni.