Dragoste online: femeile cauta barbati care au incredere in ei si sunt amuzanti

Cele mai multe femei care si-au facut cont pe cel putin un site de dating au 25-34 de ani (35%), procentul urmator (23%) apartinand segmentului 35-44 de ani. Acestea declara ca sunt interesate de o relatie serioasa – casatorie (52%), in timp ce categoria 18-24 de ani (17%) este interesata de relatii serioase, dar fara a dori sa se casatoreasca neaparat (26%). Un procent semnificativ (25%) apartine si segmentului 45+.In acest caz femeile care au cont pe Sentimente.ro cauta un partener online pe care se pot baza, cu care sa comunice cat mai bine si cu care sa aiba o relatie onesta, fie aceasta si doar de prietenie (22%). Cele mai multe femei care utilizeaza site-ul de dating lucreaza in domenii care le lasa putin timp liber - acesta fiind si unul dintre motivele pentru care apeleaza la online: marketing, vanzari, educatie, domeniile sanitar, administrativ, secretariat sau alimentar.Femeile care si-au facut cont aici sunt optimiste si deschise spre relatii noi, chiar daca unele dintre ele declara ca relatiile prin care au trecut au lasat si amintiri mai putin placute. Astfel, 45% considera ca nu este usor sa te increzi in partener complet, multe fiind chiar inselate de fosti parteneri, in timp ce 27% uneori nu stiu daca sunt placute cu adevarat. Tocmai de aceea, aproape 60% sustin ca gasesc esentiala comunicarea intre parteneri si recunosc ca, daca relatia de cuplu functioneaza, simt ca toate merg din plin.Mai mult decat atat, peste 85% fac totul ca dragostea sa le reapara in cale, tocmai de aceea isi doresc ca site-urile de dating sa fie raspunsul la aceasta cautare. Femeile au conturat si profilul barbatului ideal. Nu trasaturile fizice primeaza, ci mai degraba alte aspecte. Jumatate isi doresc sa se simta protejate in relatia de cuplu, iar sinceritatea este esentiala, in timp ce 20% isi doresc atat un barbat sociabil, amuzant, plin de viata, cat si un barbat care si-a depasit temerile si nesiguranta si are incredere in el cu adevarat.Ce sunt dispuse sa faca pentru a-l cuceri: jumatate spun ca il vor rasfata, acesta fiind un lucru pe care de altfel si-l doresc si pentru ele. Indiferent de criteriile demografice, de conceptia despre relatii sau de asteptari, femeile sunt optimiste. 89% isi doresc sau sunt sigure ca vor gasi ceea ce cauta pe site-ul de dating. De aceea, spre deosebire de barbati, peste jumatate din femei spun ca nu sunt active decat pe un singur site de dating, si anume pe Sentimente.ro.Foto: Pexels.com