Cum procedam atunci cand avem un partener de viata gelos?

GELOZIA extrema a sotului, care a ajuns la cote atat de mari, incat nu-si mai lasa nevasta sa mearga singura nici pana la toaleta! Totul devenea o apocalipsa atunci cand EA „indraznea" sa iasa singura pana in oras. Iar daca cumva schimba doua vorbe cu cineva intr-un supermarket, EL o ignora si nu-i mai vorbea cu orele, de suparare.„Pur si simplu, n-am incredere in altii. Mai ales ca stiu foarte bine ce-i in mintea barbatilor. Asa ca cea mai mare teama a mea este ca sotia m-ar putea insela cu un altul pe care l-ar gasi mai interesant decat mine", se scuza EL. Gelozia mergea pana intr-acolo incat si pe felicitarile de aniversare ii scria „La multi ani! Si sper ca nu ma vei insela vreodata!". Cu toate acestea, EA este o sotie foarte credincioasa, isi iubeste sotul si nici prin cap nu-i trece sa-l insele. Insa isi doreste cu disperare ca EL sa aiba incredere deplina in ea si sa se vindece de gelozie.Oare cati dintre voi nu v-ati confruntat cu aceasta problema. Iata ce aveti de facut pentru a scapa de boala numita „gelozie".1. Daca tot esti atat de preocupat ca sotia nu te considera suficient de interesant, de ce nu te stradui sa devii si mai bun pentru ea! Crezi ca daca o urmaresti pana la baie te va gasi mai atragator? Cu siguranta, nu. Gandeste-te ca aici e vorba despre tine, nu despre sotia ta. Cu siguranta tu ai o problema, si nu ea.2. In fond, de ce esti atat de obsedat de idee? Chiar daca in jurul tau sunt persoane care isi inseala partenerul, nu trebuie sa transpui aceasta problema in familia ta. Mai ales daca nu e cazul si n-ai primit din partea sotiei nici un semnal in acest sens.3. Daca stai sa te gandesti timp de 50 de ani de relatie ca e posibil sa te insele nevasta, pierzi foarte multe lucruri frumoase pe care ai fi putut sa le faci daca nu ti-ai fi batut capul cu probleme inexistente.4. Chiar crezi ca poti fi atat de vigilent, incat sa nu-ti scape nici un detaliu? In fond, nimeni nu poate controla totul. O vorba din batrani spune: daca e sa se intample, se intampla cu tine de mana! Daca sotia vrea cu adevarat sa te insele, va gasi ea o modalitate. Nimeni si nimic n-o poate opri.