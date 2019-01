Secretele masajului erotic

Ce ascundein spatele cortinei? Ascunde placere, pasiune, emotii, un amalgam de sentimente, iar asta e doar inceputul. Masajul erotic este un cumul de miscari senzuale ce combina perfect tehnici bine alese cu momente presarate de erotism. Desi dualitatea este cea mai importanta piesa a puzzle-ului, persoana care are parte de acest tip de masaj este cea in centrul atentiei. Scopul final? Sa descopere noi senzatii, sa-si descopere toate punctele sensibile, sa traiasca placerea maxima.Derivat din arta masajului corporal, masajul erotic este si el adanc inradacinat in tehnici de meditatie, dar accentul cade pe exprimarea sexualitatii. Datorita intensitatii si complexitatii unui astfel de servciu, acesta surclaseaza un simplu masaj de relaxare, lasand loc placerii supreme. Fiind caracterizat de senzatii profunde si emotii particulare, masajul senzual a ajuns in ritm alert la inimile europenilor. Tehnicile de masaj erotic folosite in cadrul saloanelor cu specific diferă in functie de mai multi parametrii: cine este beneficiarul acestei experiente intense, pentru ce fel de serviciu opteaza acesta, care sunt zonele sale erogene, ce anume ii starneste simturile si lista continua. Iata care sunt cele mai intalnite tipuri de masaj erotic.Masajul erotic pentru barbati surprinde explorarea barbatului de catre ea, urmand calea sexualitatii si urmarind efectele care i-i sunt provocate. Milioanele de terminatii nervoase ale lui Adam asteapta sa fie stimulate cat mai erotic cu putinta, trezind noi senzatii, relaxare totala si o placere la cele mai inalte cote, totul doar prin puterea pe care o poarta fiecare atingere. Intins pe cearcefurile de matase, tanjeste dupa un masaj erotic de relaxare de neuitat. Armele maseuzei? Uleiuri și lumânări afrodiziace, un cadru intim, tehnici irezistibile si ea, cea mai importanta piesa. Acesta este cadrul perfect in care se va desfasura una dintre cele mai intense experiente pe care el o poate trai.Ne-am obisnuit cu el in rolul principal, dar ce se intampla atunci cand rolurile se inverseaza? Atunci cand el preia carmele masajului erotic, femeia capata rolul principal din acel ansamblu. Energia masculina se resimte intr-un mod mai intens, trezindu-i dorinta erotica, oferindu-i acea fereastra de evadare de care are atat de multa nevoie. Masajul realizat de catre un barbat pune accent pe fermitatea atingerilor, pe combinarea armoniosa a fortei specifice cu atingeri tandre, misterioase. Aceleasi cearceafuri de matase, acelasi ambient redat de lumina obscura și parfumul afrodiziac, dar, de data asta, Eva se bucura de toata atentia.Atunci cand monotonia se instaureaza, scanteia dintre ei paleste. Amandoi cauta senzualitate, mister, dar mai ales placere. Pasiti impreuna spre culmi nebanuite, si faceti un pas in afara zonei de confort. Redecosperiti-va pe voi, relatia voastra, noi senzatii, dar mai ales o experienta care sa va unifice gandurile, corpurile, inimile. Daca in viata de cuplu totul devine o rutina, masajul erotic pentru cupluri este un posibil raspuns care va intensifica orice sentiment. Atat autocunoasterea, cat si descoperirea partenerului de viata in cea mai initima forma a sa, vor aduce relatia voastra la un cu totul alt nivel.Ceea ce cauti este o experienta de lux unica, bazata pe eleganta si senzualitate, pasiune si profesionalism. In alte cuvinte, Mon Amour, acel salon de masaj erotic din Bucuresti unde rafinamentul serviciilor este plin de erotism, unde isi fac aparitia cele mai frumoase si apreciate maseuze si unde fanteziile tale se pot dezlantui. Intr-un oras unde limitele nu exista, placerea atinge cele mai inalte cote in cea mai intima forma a sa. Cât despre tine? Tu vei fi acel personaj principal despre care am vorbit. Intinde-te pe spate si lasa magia sa intre in cadru.