6 tipuri de barbati pe care ii intalnesti online

Iata 6 tipuri de barbati pe care ii poti intalni pe aceste site-uri.Imagineaza-ti cum e sa te intalnesti cu un tip despre care crezi ca are 180 cm si nu are decat 170 sau despre care crezi ca e avocat, iar el este barman. Iar daca poza e de acum 10 ani, chiar crede ca nu iti vei da seama?! Domnilor, nu are niciun sens sa mintiti in profilul de inregistrare. Mai ales cu lucruri care vor fi evidente la prima intalnire.Sunt barbati care nu-si trec orasul in profil. Si dup ace vorbesti verzi si uscate si vine vorba despre o intalnire iti zice sec: “Stii, sunt din Satu Mare!”. In conditiile in care tu stai la celalalt capat al tarii, e clar ca intalnirea nu mai e chiar asa de simpla.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.