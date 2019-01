5 piese de lenjerie hot care nu sunt rosii

Daca tot se apropie luna dragostei, trecem in revista cateva idei pentru o noapte care il va pune pe jar. Lenjeria seducatoare este una dintre variantele cele mai apreciate in cuplu atunci cand vine vorba de cadouri de Valentine's Day si nu numai. Dar daca vrei sa-i faci o surpriza, atunci incearca sa inlocuiesti aproape "banalul" rosu cu ceva mai incitant. Iata cateva variante:1. Mov elegantMovul este o culoare care induce mister, eleganta, se potriveste unei persoane sofisticate. Modelul acesta, de la SevenSins.ro, poate fi purtat si pe sub o rochie sexy sau chiar cu o camasa oversized astfel incat surpriza sa fie pe masura cand ajungeti in dormitor.2. Dantela lilaLa fel de incitanta ca si matasea, dantela este unul dintre ingredientele must have din dormitor. Tocmai de aceea, un astfel de compleu dantelat poate fi scanteia care sa aprinda noaptea de 14 febuarie, dar nu numai.3. Grena misteriosIata un compleu care cu siguranta ii va aprinde imaginatia, iar pe tine te va face sa te simti foarte sexy. Combinatia aceasta este recomandata de SevenSins.ro, unul dintre expertii in lenjerie intima, tocmai pentru efectul ei spectaculos.4. Roz naivRozul este deseori asociat cu dragostea inocenta, naiva, aflata la inceput. Dar un astfel de body poate fi un preludiu spectaculos pentru voi.5. Insertii specialeUna dintre combinatiile de efect recomandate de magazinul de lenjerie este aceasta, fiind de altfel si printre cele mai apreciate. Insertiile subtile roz completeaza cu succes modelul senzual si delicatetea dantelei.Tu ce alegi pentru noaptea de Valentine's?