Cum sa te pregatesti pentru prima intalnire pentru a face o impresie buna

Ati vorbit destul de mult timp prin mesaje si acum a venit momentul sa va intalniti pentru prima oara? Este posibil sa iti doresti atat de mult sa faci o impresie buna, incat sa nu stii cum sa te comporti sau sa te imbraci pentru a nu strica momentele pe care le veti petrece impreuna.Ati vorbit destul de mult timp prin mesaje si acum a venit momentul sa va intalniti pentru prima oara? Este posibil sa iti doresti atat de mult sa faci o impresie buna, incat sa nu stii cum sa te comporti sau sa te imbraci pentru a nu strica momentele pe care le veti petrece impreuna.Daca simti ca ai nevoie de ajutor si de cateva sfaturi pentru ca prima ta intalnire sa fie exact cum iti doresti si sa reusesti sa faci o impresie buna, poti pune in aplicare ideile de mai jos.Chiar daca mergeti in parc, la o terasa ori la un film sau la o piesa de teatru, recomandat este sa te imbraci in functie de locatia in care o sa mergeti si, desigur, cu ceea ce te simti tu cel mai bine. Poate fi vorba despre bluza preferata si o pereche de pantaloni, important este sa iti dea mai multa incredere in tine si in faptul ca arati foarte bine.Hainele pe care le porti trebuie sa arate impecabil. De aceea, nu uita sa te privesti cu atentie in oglinda inainte de a iesi din casa.Nu trebuie sa exagerezi cu tratamentele de infrumusetare, dar poate fi necesar sa faci anumite tratamente pentru arata mai bine, intr-un mod cat mai natural. Poti sa mergi inainte de intalnire, in acea saptamana, la un salon de infrumusetare pentru a-ti vopsi parul, pentru a-ti face unghiile sau pentru alte tratamente pentru a elimina imperfectiunile pielii precum un tratament laser pentru vase capilare sau chiar si pentru cosuri si puncte negre.Desi nu o sa poti controla in totalitate modul in care evolueaza discutiile dintre voi doi, este bine sa te pregatesti inca de acasa cu cateva intrebari la care ai dori sa afli raspunsul. Poti chiar sa iti imaginezi cum va decurge discutia dintre voi doi si ce subiecte vrei sa abordezi pentru a vedea daca el este persoana potrivita pentru tine.Increderea in propria persoana este de ajutor in orice context, in special atunci cand vrei sa faci o prima impresie buna. De aceea, nu trebuie sa ai o parere negativa despre tine, pentru ca asta se va vedea si in interactiunea cu persoana pe care doresti sa o impresionezi. Zambeste mereu si incearca sa iti stapanesti emotiile prin exercitiu, acasa, inainte de intalnire.In plus, daca persoana cu care te intalneste te va face sa te simti in largul tau, cu siguranta iti va fi mult mai usor sa iti controlezi emotiile si sa ai mai multa incredere in ceea ce spui si faci.Pentru ca persoana cu care te intalnesti sa nu se indragosteasca de altcineva de fapt si tot tu sa intalnesti mai tarziu o dezamagire din aceasta cauza, este bine sa fii cat mai naturala si sa spui exact ceea ce iti place sa faci, sa mananci, cum gandesti, etc. Acest lucru te va ajuta mai mult decat daca vei spune lucruri neadevarate doar pentru a impresiona.Este posibil ca cel de langa tine sa isi dea seama de faptul ca exagerezi sau ca nu esti autentica si cu atat mai mult sa simta ca trebuie sa se indeparteze de tine, iar intalnirea sa se termine mai repede.Nu trebuie sa te arunci de la prima intalnire in bratele lui daca iti place de el, de modul cum arata sau cum gandeste, dar poti sa te arati interesata intr-un mod subtil. Poti propune o urmatoare intalnire, sa il intrebi daca ar vrea sa mearga data viitoare sa vedeti o piesa de teatru sau sa incercati un fel de mancare la un restaurant.Daca si el este deschis catre a te cunoaste mai bine, cu atat mai mult ai ocazia sa faci pasi spre el, eventual sa il tii de mana sa iti pui capul pe umarul sau.