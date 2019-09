5 greseli pe care le fac barbatii la prima intalnire

Iata o lista de comportamente gresite care pot alunga o femeie care nu te cunoaste suficient de bine:Vezi o femeie atragatoare in partea opusa a camerei si incerci sa-i prinzi privirea. Mergi catre ea in timp ce o privesti atent. Te asezi langa ea si incerci sa stabilesti un contact vizual. Pare ca nu ai noroc. Concluzia la care ar trebui sa ajungi este ca te-a remarcat insa nu este interesata. Iar barbatul care nu accepta acest lucru si continua jocul cu o femeie dezinteresata va fi catalogat drept o persoana enervanta.Multi barbati par a crede ca o modalitate excelenta de a-si dovedi interesul este sa hartuiasca femeia, prin telefoane, sms-uri, mailuri, iar pentru fiecare mesaj la care nu a primit un raspuns sa trimita altul. Si in vreme este de inteles faptul ca vrei s-o cunosti mai bine si ai motive pentru a dori sa fii alaturi de ea, acest comportament o va face sa creada despre tine ca esti disperat, neadaptat social si nerabdator. Este o idee mai buna sa incerci o data sau de maximum doua ori si daca nu primesti un raspuns din partea ei sa renunti.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO