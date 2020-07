5 motive pentru care un barbat nu mai suna si nici nu ii mai trimite mesaje unei femei

Există multe motive pentru care un bărbat decide sa nu mai caute un femeie brusc, fara sa ii marturiseasca vreun motiv. Astfel, este posibil ca un barbat, care pana acum cateva zile iti declara toata dragostea lui, sa dispara brusc din viata ta.Iata cateva motive pentru care un barbat nu mai suna si nici nu ii mai trimite mesaje unei femei:Daca sunteti intr-o relatie de ceva vreme si dintr-odata apare o racire intre voi, iar el nu iti mai scrie si nici nu te mai suna cum o facea inainte, s-ar putea ca acest barbat sa aiba probleme in afara relatiei sau pur si simplu sa se simta confuz.O schimbare brusca de comportament a unui barbat poate aparea si in momentul in care farmecul acelei relatii s-a terminat pentru el si si-a dat seama ca nu esti ceea ce cauta el. Ceea ce a simtit pentru tine a fost o confuzie si nu este suficient de matur si responsabil pentru a-ti spune, asa ca prefera sa plece fara a clarifica lucrurile intre voi. Acest tip de barbat nu te merita, din moment ce nu stie sa gestioneze situatia si nici nu stie ce vrea cu adevarat.Atunci când întâlnești o persoană, pot apărea îndoieli, așa că este posibil sa cauti putin spațiu si sa analizezi ce vrei. Reducerea comunicării apare uneori ca efect asupra timpului de care are nevoie pentru a lua decizii importante.Ca si femeile, multi barbatu tind sa plece fara sa mentioneze un motiv. Uneori, in cadrul unei conversatii putem spune inconstient lucruri care ii pot rani pe ceilalti. Asadar, este posibil sa nu doreasca sa vorbeasca cu tine pana cand ii trece supararea.Un bărbat se poate îndepărta de tine atunci când este copleșit de probleme în familie sau la locul de muncă. Deci nu a avut timp să răspundă la acele mesaje sau sa te sune, deoarece nu are dispoziția de a vorbi cu cineva si are nevoie timp cu el.