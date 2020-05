10 expresii stupide de care femeile maritate s-au saturat

Viata de femeie maritata poate fi ca in povesti. Sa faci o echipa buna cu sotul si sa traiti fericiti pana la adanci batraneti nu e imposibil.Cu toate acestea, in timpul mariajului ati auzit de la ceilalti o multime de lucruri stupide. Iata un top 10.Toata lumea, incepand cu propria mama, pana la managerul firmei, va pune aceasta intrebare. Nici nu s-a uscat bine semnatura pe actele de la primarie, ca hop, vine si intrebarea. Tu de cate ori ai fost intrebata asta?Asa intrebare, asa raspuns: Este ca si cum ai calatori cu vaporul pe un ocean de curcubee, ascultand formatia preferata!Desigur, acum ca ti-ai pus verigheta pe deget, poti sa-ti arati adevarata fata! Bu-hu-hu! Acum, serios, ce rost are vorba asta?Problema te privesti strict pe tine si pe sotul tau, asa ca restul n-ar trebui sa se amestece in treburile voastre.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.