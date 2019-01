10 secrete pe care barbatii ar vrea sa le stie femeile

Chiar daca exista unii barbati care se incadreaza in aceste tipologii, nu se poate generaliza. Iata cateva secrete pe care barbatii ar dori sa le stie femeile.Barbatii au fost crescut sa fie barbati. Asta nu inseamna ca nu stiu sa vorbeasca despre sentimentele lor. Insa ei si le exprima indirect. Daca este intrebat, un barbat va sti intotdeauna ce sa raspunda, insa nu te astepta sa inceapa el cu destainuirile. De asemenea, pentru barbati sa petreaca timp cu partenerele lor, sa faca sport, sa mearga la plimbare, sa faca dragoste, inseamna moduri de a-si declara sentimentele.Daca nu-ti zice in fiecare zi „Te iubesc”, asta nu inseamna ca nu are sentimente pentru tine. Un barbat iti transmite „Te iubesc” prin faptul ca a reparat ceva prin casa, ca te-a ajutat la curatenie si chiar ca a dus gunoiul. Daca in casa este armonie, asta inseamna ca te iubeste.Se zice ca barbatii fug de responsabilitati si ca le e frica sa-si ia angajamente. Insa pentru barbati mariajul este ceva foarte serios. Ei amana casatoria tocmai pentru a fi siguri ca este pe viata. Dovada stau unele sondaje releva faptul ca 90 la suta dintre barbatii chestionati au declarat ca daca ar fi sa se insoare din nou ar face-o cu aceeasi femeie.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.