14 gesturi simple prin care iti spune ca te iubeste

Asa ca, daca omul special din viata ta inca nu ti-a spus ca te iubeste sau e zgarcit cu declaratiile de dragoste, priveste-i cu atentie gesturile, limbajul corpului si chiar lucrurile banale pe care le face pentru tine – toate acestea ii tradeaza sentimentele si il transforma intr-o carte deschisa, pe care trebuie sa stii cum s-o citesti in avantajul tau.Uneori poate fi dificil sa-i spui cuiva pe sleau exact ce simti pentru el. Pe langa faptul ca s-ar putea sa nu fie limpede inca nici pentru tine, exista si o anumita reticenta, care ne face sa fim rezervati, din teama de a fi respinsi. Nu il blama asadar ca nu ti-a spus inca: „Te iubesc!“. De fapt, el sigur ti-a marturisit asta deja, chiar daca nu prin cuvinte, ci prin mici gesturi aparent fara importanta, dar pe care un barbat nu le face decat atunci cand e indragostit.Cine nu iubeste saruturile romantice de la inceputul unei relatii, in care simti ca te pierzi si ca nu mai exista nimic pe lume in afara de voi doi! Daca el initiaza mereu astfel de saruturi prelungi si pasionale, iar tu poti efectiv sa simti, ca un magnet, atractia din voi de fiecare data cand buzele vi se ating, e clar cat de intense sunt sentimentele lui pentru tine.Un zambet larg, senin, fericit dupa fiecare sarut pe care il impartasiti iti spune limpede cat de mult te place si ca i-ai castigat inima.Daca iubitul tau pare ca nu vrea sa-ti mai dea vreodata drumul de mana si chiar iti strange usor, afectuos, degetele in palma – cand va plimbati, sunteti la o bere cu gasca, la film etc. – ca si cum ti-ar transmite un semnal secret, pe care numai voi doi il stiti, e pentru ca el incearca, de fapt, sa- ti spuna „Te iubesc“ in modul lui simplu dar sincer.Chiar daca nu-si declama deschis sentimentele pe care le nutreste pentru tine, faptul ca asculta cu adevarat ce ai tu de spus (mai ales in timpul conversatiilor banale, neimportante, in care lasi „garda“ jos si dezvalui fara sa vrei lucruri ascunse despre tine) este revelator. S-ar putea chiar ca, uneori, sa se apropie mai mult de tine cand discutia este interesanta sau sa te aprobe cand spui ceva semnificativ, aratandu-ti, de fapt, cat de mult inseamna cuvintele tale pentru el.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Răzvan Ciobanu ştia de acum un an că va muri! Detalii socante ies la iveala: ce avea in co...

Articole recomandate

Ce asteptari au femeile de la inelul de logodna ? In lumea moderna in care traim, este foarte des intalnita situatia ca un cuplu sa fie impreuna multi ani, sa locuiasca in acelasi spatiu si poate chiar sa cumpere un apartament impreuna pana se deschide discutia despre casatorie. In acest context, perspectiva asupra unui inel de logodna este

In cat timp primiti fotografiile si albumul de nunta Timpul necesar unui fotograf de nunta pentru a pregati pozele si albumul este un subiect care trebuie discutat la intalnirea cu fotograful. Este important sa stiti cand o sa primiti fotografiile dupa nunta, ca sa nu fiti dezamagiti in cazul in care munca fotografului dureaza mai mult. In plus in

14 gesturi simple prin care iti spune ca te iubeste Nu e un secret ca barbatii intampina adesea dificultati in a-si exprima sentimentele. Ne-am obisnuit cu asta si am invatat sa-i apreciem mai degraba pentru micile lucruri pe care le fac decat pentru tiradele romantice si pasionale (oricat ne-am dori in secret ca ele sa fie mai dese). Asa ca, daca

Aventurier, rebel, iubaret? Ce spune luna in care te-ai nascut despre sexualitatea ta Te-ai gandit vreodata ca luna in care te-ai nascut iti poate influenta sexualitatea? Iata ce caracteristici au persoanele nascute in fiecare luna a anului. Ianuarie – Aventurierii Iti place sa stai in preajma unui om nascut in ianuarie. Vor tot timpul sa incerce lucruri noi, sunt foarte sexy,