2018 - anul Cainelui in zodiacul chinezesc, sinonim cu conflictul. Cum ii supravietuim

zodiacul chinezesc

Potrivit traditiei si superstitiilor chinezesti, anii care se afla sub semnul Cainelui aduc cu ei conflicte violente. Iar anii Cainelui de Metal pot fi caracterizati chiar si de energii distructive sau chiar razboaie. Urmatorul an al Cainelui de Metal va fi 2030.In 2018, an sub semnul Cainelui, toate cele 12 semne din zodiacul chinezesc trebuie sa dea dovada de toleranta si empatie fata de oamenii pe care ii intalnesc. Numai asa isi vor mentine echilibrul karmic, mai ales daca doresc sa evite conflictele inutile. Zodiacul chinezesc 2018 este dominat de elemente de Pamant, in forma Yang. Asta inseamna ca va fi un an plin de evenimente, marcat de griji in privinta securitatii si aparitia unor miscari sociale de tip conservator in societate. Ii vei auzi pe marii lideri ai lumii vorbind in discursuri despre importanta universala a solidaritatii si dialogului social.Pamantul este dominat de discrepante majore intre grupuri de indivizi, nascute din egoism, lacomie si ignoranta. Numai un implus major cultural si social, atat la nivel individual, cat si la nivel colectiv, va putea da speranta milioanelor de oameni din lumea intreaga, care sufera pentru ca sunt neglijati, sufera din cauza indiferentei sau respingerii venite chiar din propria comunitate.Iti suna cunoscut? Ne temem ca da. Astfel ca, intr-o asa atmosfera de nesiguranta sociala si conflict, este important sa ne pastram spiritul si sperantele vii, inimile curate si pe cei dragi aproape. Iata ce trebuie sa faci pentru a trece cu bine si cu zambetul pe buze peste 2018:Este mult mai usor sa-ti construiesti o retea de relatii profesionale decat sa investesti timp in prietenii adevarate. Stim, mai ales ca succesul la locul de munca vine la pachet si cu succesul financiar.Insa este important ca in momente grele sa ai aproape prieteni. Nu cei de pe Facebook, ci prieteni adevarati, pe care sa te poti realmente baza. Cu cat numarul de prieteni pe care il ai este mai mare, cu atat mai implinita te vei simti. In termeni de business, procentul de fericire personala va creste cu aproximativ 50%, daca iti dublezi numarul de prieteni, arata un studiu Iar daca aceste date nu erau de ajuns, o alta cercetare a scos la iveala ca oamenii care nu au legaturi sociale stranse cu cei din jur, au cu 50% mai putine sanse de supravietuire, in orice moment, decat cei care au.Fa-ti, asadar, prieteni la munca, in afara serviciului, unde poti. Si lucreaza in a construi legaturi reale cu cei din jurul tau. Numai asa vei trai mai mult si vei fi mai fericita.Somnul te ajuta sa te recuperezi dupa o zi solicitanta si are puterea de a-ti repara organismul. Te ajuta si sa te concentrezi mai bine si sa fii mai productiva. Insa este la fel de important si pentru fericire. In revista NutureShock , Po Bronson si Ashley Merryman, jurnalisti de profesie, explica cum persoanele private de somn isi amintesc mai degraba lucruri neplacute din viata si le ignora complet pe cele frumoase.Un alt studiu demonstreaza ca somnul ne poate afecta si sensibilitate la emotiile negative. Indivizii care nu se odihnesc corespunzator sunt mult mai afectati de sentimente precum frica sau manie.Dorinta de a fi petrecut mai mult timp alaturi de cei dragi se afla in top 5 regrete ale persoanelor aflate pe patul de moarte.Credem ca nimeni nu mai are nevoie de dovezi care sa demonstreze ca timpul petrecut alaturi de familie si prieteni ne poate face mai fericiti. Socializarea este un factor important al nivelului de fericire, chiar si in cazul introvertitilor. Mai mult decat atat, un cercetator al Universitatii Harvard, Daniel Gilbert , explica cum, de fapt, toate lucrurile care ne fac fericiti se leaga intr-un fel sau altul de familie si prieteni.