4 motive pentru care femeile nu pun punct unei relatii in care nu sunt fericite

De asemenea, intervine rutina, certurile si lipsa de entuziasm. In momentul in care simti aceste stari, insa nu ai curaj sa pui capat relatiei in care esti, exista patru motive ce te impiedica. Iata care sunt acestea:Ai petrecut atatia ani alaturi de partenerul tau, incat teama de a ramane fara el te sperie. Totusi, trebuie sa constientizezi ca nu esti cu adevarat fericita in aceasta relatie si este vorba doar despre obisnuinta.Ai crezut atat timp ca el este sufletul tau pereche, asa ca gandul ca povestea voastra de dragoste ajunge la final de infioara.Daca ati fost foarte multi ani impreuna, este inevitabil ca ceilalti sa nu comenteze despartirea voastra. Asta se va intampla insa o perioada, apoi lumea se va obisnui cu ideea ca nu mai sunteti impreuna. Nu te teme!Probabil ca in perioada in care ati format un cuplu ati impartit cheltuielile casei si ale celorlalte datorii, asa ca este normal sa te sperie ideea de a plati totul singura.