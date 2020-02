5 beneficii surprinzatoare ale sarutului

Daca ar fi sa dam o definitie a sarutului am putea spune ca este o forma de relationare intre doua persoane. Putem vorbi despre un sarut intre prieteni, ca formula de salut sau de despartire, sau de un sarut intre iubiti care implica si alte parti, nu numai buzele. Si tocmai aceasta activitate face

Egoistii sunt acele persoane care ii trateaza pe ceilalti rau, nu au prieteni adevarati si nu pot iubi. Corect? NU! Este total gresit! Cu totii am fost educati ca a te pune pe primul loc, ati urmari si indeplini nevoile este ceva rusinos. Drept rezultat, am pus nevoile altora deasupra si mai ales

Daca ai observat ca in ultimul timp activitatea ta intelectuala nu are acelasi randamente si ca aceasta stare persista de cateva luni, s-ar putea sa suferi de oboseala mentala. Aceasta tulburare poate aparea dupa perioade de stres, anxietate, depresie sau alte evenimente dificile din viata

Asa cum data nasterii iti poate influenta viata, ziua nuntii iti poate influenta casnicia. Iata ce spun specialistii AstroTwins (fondatorii site-ului Love Zodiac), despre fiecare zodie in parte. Nunta in Berbec: 21 martie – 19 aprilie Daca ai facut nunta in zodia Berbecului, ai parte de multa