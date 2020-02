5 lucruri pe care barbatii se tem sa le faca in fata iubitei

Sa vedem impreuna care este lista celor 5 lucruri misterioase, potrivit celor de la Uncoached.com.Oricat ar parea de ciudat, navigarea pe Facebook este, in ultimul timp, motiv din ce in ce mai des de divort. Cand sotia e de fata, sotul nu se simte in largul lui, navigand pe Facebook. Mereu apar intrebari de genul: dar cine e persoana cu care vorbesti? Dar cand v-ati cunoscut? Cu ce ocazie? Ce-a fost intre voi etc etc.Nu o data se intampla ca barbatii sa schimbe repede canalul tv cand aud ca sotia se indreapta catre sufragerie – cu toate ca nu se uita la filme porno. Insa daca privesc un show sau un film cuun personaj feminin remarcabil, se simt jenati in fata partenerei.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.