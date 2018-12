Iata 5 lucruri pe care sotiile le ascund de barbatii lor.Daca o femeie descopera o alunita ciudata, un nodul la san ori alte simptome ingrijoratoare alege sa nu spuna nimic ori devine anxioasa. „Femeile isi ascund ingrijorarile privind sanatatea lor de sotii lor pentru a-i proteja pe acestia sau pentru a reduce teama – mai ales daca vorbim de o problema majora”, sustine psihologul Kristen Carpenter, director la Women’s Behavioral Health la Centrul Medical Wexner din statul Ohio. Insa instinctul de a-si ascunde ingrijorarile ca si cum daca nu vorbesti despre problema aceasta dispare – nu este cea mai buna idee.„Renunti la sprijinul pe care jumatatea ta ti-l poate oferi si nu-i permiti sa vada de ce esti ingrijorata”, a explicat Carpenter. Prin urmare, rezista tentatiei de a fi tacuta intrucat meriti un umar pe care sa te sprijini pentru ca, pana la urma, asta inseamna casnicia sa va sprijiniti si in momentele grele.Gandeste-te: cearta. Comportamentul pasiv-agresiv. Lipsa acordului legat de unde sa traiti; daca vreti sa aveti copii. Daca o femeie nu incearca sa rezolve tensiunile din relatia de cuplu impreuna cu sotul sau, adesea se va programa la o sedinta terapeutica unde va merge singura, potrivit lui Jodie Voth terapeut de cuplu in Canada. „Nu pot spune de cate ori femeile vin la terapie fara stirea sotilor pentru a decide daca relatia lor de cuplu merita sau nu salvata”, spune ea. Voth spune ca pentru a nu pierde increderea sotului este bine sa vina impreuna la terapeut.„Femeile se ascund de sotii lor, in aceasta situatie, intrucat au impresia ca este riscant sa ii implice. El are acum sanse la fel de mari sa influenteze soarta relatie de cuplu. Trebuie sa intelegi ca si el merita sa fie implicat in orice situatie in care este si el implicat”, a subliniat Voth.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.