5 probleme psihologice pe care le au persoanele care verifica telefoanele partenerilor

In realitate, studiile arata ca 34% dintre femei și 62% dintre bărbați se uită din când în când in telefonul partenerului. Și motivul acestui gest nu este doar gelozia. Specialistii spun ca la baza acestui obicei, ar putea exista câteva motive psihologice mai profunde:Desi in general ai crede ca persoana care verifica telefonul nu are incredere in partenerul sau, se pare ca lucrurile stau exact invers. In cele mai multe cazuri, cei care fac asta nu au incredere in ei insisi si cauta validarea. Chiar și într-o relație stabilă, pe termen lung, acești oameni consideră că partenerul lor merită pe cineva mai bun, în consecință, poate fi atras cu ușurință de o altă persoană.Într-o relație sănătoasă, ambii parteneri au încredere unul în celălalt în mod necondiționat și își respectă drepturile celuilalt asupra vieții private, a spațiului personal și a unei vieți care se extinde dincolo de timpul petrecut împreună. Dar dacă unul dintre ei simte un îndemn puternic de a se detasa, acesta ar putea fi motivul pentru a pune la îndoială serioasă relația.În orice relație, ar trebui să existe granițe, iar încălcarea lor nu este niciodată OK - partenerul trebuie să înțeleagă acest lucru. Daca stabilesti clar care este spatiul tau personal, nici macar partenerul de viata nu ar trebui sa ti-l invadeze. El ar trebui sa iti accepte nevoia de confidentialitate, chiar daca aceasta este mai mare decat a lui.Incapacitatea de a menține aceste granițe verificând în permanență telefonul tau ar putea fi primul semn că în viitor te vei simți incomod cu această persoană. De regulă, dacă cineva nu acordă atenție lucrurilor simple care sunt de fapt importante pentru tine, probabil va incalca si limitele emoționale, fizice sau orice alte limite stabilite.Dacă ai observat că jumătatea ta este ca o umbra și a început să iti verifice telefonul în loc să isi exprime sentimentele în mod deschis și sincer fata de tine, acesta ar putea fi un semn că de fapt ascunde ceva. Fie este ceva banal, fie un act real de infidelitate. Poti afla asta intrebandu-ti in mod direct partenerul.Incearcă să-ți amintești cât de des ai vorbit cu partenerul tău în ultima lună. Ați comunicat așa cum faceați de obicei sau a existat o scădere semnificativă a timpului petrecut împreună? Dacă nu ai mai avut o discuție de mult timp, tocmai ai găsit motivul: comportamentului ciudat al partenerului tău. În unele cazuri, o defalcare a comunicării face ca o persoană să facă lucruri de care nu este mândră, cum ar fi, de exemplu, să-ți verifice telefonul. Partenerul tău simte curiozitate de ceea ce se întâmplă în viața ta și vrea să petreacă mai mult timp cu tine.