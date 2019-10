„Multe reguli sunt de fapt mituri care nu au nicio legatura cu realitatile unei relatii”, spune Terri Orbuch, profesor in cercetare la University of Michigan Institute for Social Research si autor al „5 Simple Steps to Take Your Marriage from Good to Great”.Iata 5 reguli de casnicie la care sa renunti.„Nu este intotdeauna o idee buna sa ramane trezi si sa va rezolvati toate diferendele. S-ar putea sa spui ceva si apoi sa regreti. Tocmai de aceea este o idee sa te duci sa te odihnesti. Sunt sanse mari sa rezolvi lucrurile a doua zi cand veti fi amandoi odihniti. Este bine sa reveniti asupra problemei si sa o rezolvati in cel mult 24 de ore”, a declarat Orbuch. Orbuch spune ca acest mit a cauzat probleme in multe mariaje. Pentru ca oamenii cred ca nu ar trebui sa mearga la culcare inainte sa rezolve disputa, uneori, raman in picioare la ore tarzii din noapte, ceea ce face ca lucrurile sa degenereze. „Daca ne schimbam gandirea si realizam ca nu este momentul oportun sa rezolvam un conflict, atunci vom fi mult mai relaxati in legatura cu rezolvarea problemei mai tarziu”, a spus ea.Oamenii au amici si au iubiti/e spune Scott Haltzman fost profesor la Universitatea Brown si autorul cartii The Secrets of Surviving Infidelity. „Oamenii asteapta ca partenerii sa fie totul. Isi doresc ca impreuna cu jumatatea lor sa aiba o relatie emotionala stransa, insa studiile au aratat ca pe de o parte un cuplu in care cei doi parteneri sunt cei mai buni prieteni dureaza mai mult, insa au o viata sexuala mai putin satisfacatoare”, a subliniat Haltzman.In plus, uneori este mai usor sa vorbesti cu un prieten despre anumite lucruri – iar prietenii sunt mai putin inclinati sa judece. Bineinteles ca iti doresti sa aveti activitati comune, sa impartasiti ganduri si sentimente cu jumatatea ta, insa o singura persoana nu iti poate satisface toate nevoile, a accentuat Haltzman. Asadar, slabeste presiunea pusa pe relatia de cuplu si daca partenerul/a nu doreste sa vorbesca despre problemele emotionale sau nu vrea sa se implice intr-o anumita activitate suna un/o prieten/a.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.