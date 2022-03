5 semne evidente ca relatia ta nu functioneaza si ce poti face

Este firesc că orice relație are problemele ei și evident, momente de discuții în contradictoriu. Chiar și cele mai fericite cupluri au parte de astfel de momente în relația lor, însă asta nu înseamnă neapărat cu relația nu funcționează.Atunci însă, când simți că lucrurile au luat-o razna din mai multe puncte de vedere în relația ta și că unul dintre voi a încetat să se mai implice sau poate amândoi, atunci s-ar putea ca relația voastră să fie disfuncțională.Iată 8 semne comune care îți arată că relația voastră pur și simplu nu se îndreaptă spre cea mai bună versiune a ei și ce poți face.Orice cuplu are parte de anumite neînțelegeri sau de certuri. Însă atât timp cât acestea sunt ocazionale, pot fi chiar constructive și vă pot întrări relația.Însă atunci când acestea devin foarte dese și nu mai sunteți deloc de acord unul cu celălalt atunci relația voastră poate deveni o luptă de putere și poate deveni toxică. Iar această luptă devine o problemă în special atunci când începe să va afecteze emoțional, psihic sau chiar fizic.Ideal în aceste momente în care nu puteți ajunge nici cum la un consens, ar fi să apelați la ajutorul unui terapueut de cuplu.Acesta acționează ca un mediator între voi și vă poate ajuta să vedeți anumite aspecte pe care, înainte nu le-ați fi văzut.Vă poate ajuta să purtați conversații fără a vă certa și vă îndrumă înspre tehnici de gestionare a furiei.O dată cu trecerea timpul este destul de normal ca pasiunea să nu fie ca la început. Luna de miere nu durează la nefârști iar stresul în care sunteți angrenați fiecare dintre voi, fie cel de la job, fie cel ce ține de gestionarea familiei, poate pune stăpânire chiar și pe relațiile voastre intime.Dacă ajungi în situația încare nu te mai atrage nimic la partenerulpartenera ta și chiar simți o oarecare respingere referitor la astfel de momente, este un semn clar că ceva nu este în regulă cu relația voastră.Deschide-te și vorbește sincer cu partenerul tău despre ceea ce simți. Poate și el simte la fel. Dacă acest lucru se datorează stresului atunci luați-vă mai mult timp pe care să îl petreceți împreună.Stabiliți-vă inclusiv o zi pe săptămână în care să deveniți mai apropiați și să vă bucurați de apropiere fizică dar faceți și lucruri spontane zilnic, la fel cum le făceați la început. Aceste gesturi pot reaprinde pasiunea dintre voi.Pe măsură ce relația voastră trece prin tot felul de situații trebuie să simțiți că vă puteți baza unul pe celălalt.Atunci când lipsa de încredere se înstalează în relația voastră, sau și mai grav, aceasta a fost acolo de la început, atunci relația voastră nu va avea o bază solidă pentru a înfrunta porblemele care pot apărea în cuplu.Încrederea poate fi dificil de construit, în special atunci când unul dintre parteneri a făcut gesturi mai puțin demne de încredere. Unii oameni pur și simplu nu pot avea încredere sau îți fac proiecții de nesiguranță la fiecare pas, datorită unor experiențe trecute sau răni din alte relații. În acest caz cea mai bună soluție, dacă nu îl poți convinge pe celălalt că poate avea încredere în tine, este să apelați la terapie.Ce poți face, chiar tu personal referitor la acest aspect, este să îi demonstrezi prin pași mici, partenerului tău, că te ții de cuvânt și că merită să aibă încredere în tine.Fantezia este normală într-o relația dar dacă toate aceste lucruri nu le puteți discuta și trăi în propria relație atunci poți depista semne ca te inseala sau viceversa. În special dacă implicarea emoțională nu mai este în cuplu ci în afară, lucrurile nu mai pot fi remediate.Discută cu partenerul tău sincer, indiferent care dintre voi doi vă gândiți sau ați înșelat deja.Uneori este bine să înțelegi că o relație în care celălalt nu mai este implicat emoțional nu își are sensul sau să îl faci pe celălalt să înțeleagă că nu ai sentimente pentru o altă persoană.Gelozia este un semn al unei stime de sine scăzute. Deși poate fi firesc, ca în anumite momente să simțiți gelozie, atunci când această devine prea mult și vă afectează relația, trebuie să învățați să o gestionați.Aici mai este implicat și faptul că există lipsă de încredere în partener.Discutați aspect, indiferent care dintre voi aveți sentimente de gelozie și încercați să găsiți cauza și motivele care fac ca aceste sentimente să apară.În general insecurtățile partenerului gelos sunt proiectate asupra celuilalt partener așadar aici este nevoie să rezolvați aceste cauze, în terapie, dacă nu le puteți rezolva în cuplu, ne spune, masterand in psihoterapie si