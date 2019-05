5 sfaturi ce sa faci cand sotul tau e baiatul mamei

De fiecare data cand hotarati sa faceti ceva impreuna, soacra ta va da planurile peste cap. Sotul tau nu pare insa deranjat de asta, doar o mama are, nu-i asa. La cel mai mic semn din partea mamei, el te lasa balta si merge la ea. Te-ai cam saturat sa fii mereu pe locul al doilea si nu sti ce sa faci. Citeste mai jos 5 sfaturi care te vor ajuta sa rezolvi aceasta problema inainte ca viata in cuplu sa se transforme intr-un dezastru total. Iata ce trebuie sa stii.Tu si sotul tau sunteti un tot unitar si este nevoie ca toate deciziile legate de activitatile familiei sa le luati impreuna, impreuna fiind cuvantul care trebuie sa va defineasca. Daca el de fiecare data rearanjeaza programul comun doar pentru a da o fuga pana la mama, spune-i ca esti deranjata de acest lucru. Sotul tau trebuie sa seteze anumite limite cand este vorba de relatia cu mama sa iar TU trebuie sa devii prioritatea numarul 1 in viata sa. Daca vizitele la mama sa intotdeauna va strica planurile, roga-l sa-si programeze din timp vizitele si sa le marcheze intr-un calendar. Si nu uita sa planificati timp si pentru viata in cuplu. Iar regula este ca acele date sunt doar pentru tine si sotul tau – nici o mama nu este admisa.O componenta importanta a casniciei este sa petreceti timp cu familia celuilalt. Daca pe sotul tau il face fericit sa ia masa impreuna cu mama sa, atunci insoteste-l din cand in cand si nu te mai plange de fiecare data. Daca sotul tau este fericit, asa va fi si soacra ta. Este adevarat, asta inseamna sa renunti la o seara pe care o puteati petrece impreuna, doar voi doi, insa gandeste-te si la sacrificiile pe care sotul tau le-a facut sa fie cu tine. Poate ca si el a pierdut ore alaturi de tine ajutandu-te sa alegi cea mai potrivita pereche de pantofi, fara sa zica ceva sau a renuntat la iesirea cu baietii pentru o seara romantica alaturi de tine.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

