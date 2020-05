5 superputeri pe care le au femeile! Sunt dovedite stiintific

Pentru barbati femeile sunt cele mai neintelese creaturi aflate pe acest pamant. Ele poseda o multime de abilitati uluitoare pe care barbatii abia acum au inceput sa le inteleaga. Desi stiinta moderna poate fi de ajutor in aceasta privinta exista totusi o multime de alte lucruri pe care barbatii inca nu le inteleg cat de minunate sunt aceste calitati.Don Juan-i fiti foarte atenti. Se pare ca femeile au abilitatea extraordinara de a sti dintr-o singura privire daca un barbat isi insala jumatatea. Atunci cand cercetatorii de la o universitate australiana le-au cerut unor femei (34 la numar) sa priveasca cateva zeci de fotografii in care apareau diferiti barbati si sa-i indentifice pe cei care au calcat stramb, participantele i-au identificat pe trisori in proportie de 62%. Se pare ca femeile si-au bazat raspunsurile pe cat de masculini erau barbatii – si nu pe atractivitatea lor – din fotografii, iar barbatii care debordau de maculinitate, intr-adevar – aveau aventuri.In schimb, barbatii s-au inselat in peste 77% din cazuri atunci cand au fost rugati sa gaseasca femeile infidele. Oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca femeile si-au dezvoltat aceasta abilitate pentru ca au mai multe de pierdut in cazul in care partenerul calca stramb.Cate culori se gasesc in curcubeu. Adevarul este ca nu exista un raspuns corect 100%, de fapt, femeile vor indica un numar mai mare decat barbatii. Potrivit unui om de stiinta respectat, Israel Abramov, femeile pot distige mult mai multe culori decat barbatii. Abramov a studiat vederea umana peste jumatate de secol si a descoperit ca in vreme ce barbatii sunt mai buni in depistarea obiectelor care le trec prin fata ochilor, femeile sunt la bune la identificarea nuantelor subtile ale unei culori. Abramov crede ca femeile si-au dezvoltat aceasta abilitatea in Epoca de Pietra, cand ele trebuiau sa aleaga cu atentie doar vegetatia comestibila, in vreme ce barbatii se ocupau cuvanatoarea.De asemenea, trebuie spus ca exista un grup mic de femei, cunoscut ca “tetrachromats”, ale carui membre au abilitatea de a percepe 100 de milioane de culori diferite, pentru ca au patru tipuri de conuri in retina in loc de trei. Iar acest con in plus ii permite creierului sa combine mai multe culori.Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.