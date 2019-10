5 tipuri de iubiri pe care le vei experimenta inainte sa iti intalnesti marea dragoste

Chiar daca femeile si-ar dori sa il intalneasca pe printul visurilor inca de la prima intalnire, specialistii in relatii sustin ca este foarte important sa treci prin mai multe relatii pentru a-ti gasi cu adevarat marea dragoste. Aceste iubiri te vor ajuta sa capeti experienta si sa te dezvolti sufleteste, astfel incat sa fii capabila sa iubesti matur si frumos. Sa stii de ce iti doresti o relatie si sa cunosti in profunzime tainele dragostei.Iata care sunt cele 5 tipuri de iubire pe care ar trebui sa le experimenteze orice femeie pana sa isi gaseasca dragostea vietii sale:Sa te indragostesti de cel mai bun prieten al tau se intampla foarte des. Este acel baiat alaturi de care te simti confortabil si fara inhibitii, caruia poti sa ii spui orice sa apari in fata lui in orice ipostaza. Impartasesti cu el acealeasi gusturi muzicale, aveti aceleasi pasiuni si in plus, va stii sa te trateze ca pe o printesa. In fata lui vei putea fi sincera, pentru ca il vei vedea ca pe un frate, fara sa existe chimia sexuala.La un moment dat in viata, orice femeie va trece printr-o relatie toxica, in care partenerul nu ii ofera atentia de care are nevoie, nu ii raspunde la mesaje sau dispare zile intregi. De cele mai multe ori, in cazul acestor barbati, femeile tind sa faca o obsesie pentru ei. Chiar si aceste relatii te pot ajuta sa te dezvolti, pentru ca te vor ajuta sa iti dai seama ca nu trebuie sa cazi in jocul lor si ca exista ceva mai bun pentru tine. O astfel de experienta te va ajuta, de asemenea, ca pe viitor sa fii mai precauta si mai atenta la partenerii tai.In acest tip de relatie, cuplurile fac totul, dar absolut totul impreuna. Vorbesc in permanenta si asteapta aprobarea celuilalt pentru a lua o decizie. A iubi inseamna insa sa iti pastrezi identitatea.In acest caz, nu poate fi vorba despre o relatie, deoarece celalalt nu simte acelasi lucru pentru tine. Aminteste-ti ca iubirea fortata nu este cu adevarat iubire, asa ca nu incerca niciodata sa tii pe cineva alaturi de tine doar pentru ca tu ai sentimente.In cele din urma, il vei gasi pe cel care iti va fura cu adevarat inima si iti va impartasi cele mai frumoase sentimente de iubire. Intr-o astfel de relatie vei putea sa fii tu insati si vei avea parte de libertate, respect si dragoste, fara sa incerci sa fii altcineva.